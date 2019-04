Rozjíždí se softbalové sezona, ženy čeká boj o OH a muže mistrovství světa

Včera

ME ve vzpírání v Batumi (Gruzie): Muži: Do 81 kg - dvojboj: 1. Pizzolato (It.) 356 (155+201), 2. Asajonak (Běl.) 355 (159+196), 3. Suharevs (Lot.) 354 (162+192), ...15. Mareček (ČR) 319 (146+173). Ženy: Do 71 kg - dvojboj: 1. Romanovová (Rus.) 240 (112+128), 2. Godleyová (Brit.) 216 (93+123), 3. Molieová (Rum.) 215 (101+114), ...10. Hertlová (ČR) 189 (85+104).