Unikát za půl milionu zima nezastaví. Český talent chce zlato!

Unikát, nevšední zážitek! No prostě, nic podobného v Česku ještě nebylo. V pražském areálu Gutovka se hraje mistrovství Evropy ve squashi a to ve skleněném kurtu pod širým nebem. Jen jeho stavba stála půl milionu korun, ale stojí to za to. Juniorští squashisté v čele s turnajovou jedničkou Viktorem Byrtusem jdou do toho, i když se sluníčko schovalo za mraky a dá se čekat, že bude docela zima. „Musíme připravit vyhřívání, to akci ještě prodraží," uvědomuje si Tomáš Fořter, hlavní organizátor akce.