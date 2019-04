Pětibojař Grycz poprvé v SP skončil v první desítce

V bulharské metropoli se Gryczovi povedl zejména parkúr, který zajel jako druhý nejlepší, a po solidním plavání a vyrovnané bilanci v šermu se posunul do desítky. V závěrečné kombinované disciplíně se zase blýskl nejrychlejší střelbou.

"Všechno bylo dobré. Jediné, co mohlo být trochu lepší, byl šerm. Tam jsem měl uprostřed takovou menší krizi, kdy jsem prohrál asi sedm šťouchů po sobě. To mě asi stálo ještě o trochu lepší výsledek," uvedl Grycz na svazovém webu. "Z té střelby mám velkou radost, protože už je víceméně stabilní. Fajn pocit mám i z jízdy. Dostal jsem dobrého koně a dobře jsem ho zajel, tak to samozřejmě vždycky potěší," řekl.

Radost měl i reprezentační trenér Jakub Kučera. "Podobně jako v kvalifikaci neudělal žádnou chybu. Ani šerm nebyl nijak špatný, taková krize je úplně normální. I s ní Marek zašermoval nejlíp mezi seniory od té doby, co s nimi závodí," konstatoval.

Ze čtvrteční kvalifikace nepostoupili do závodu Ondřej Polívka, David Kindl a Lukáš Svěchota. V neděli program v Sofii uzavře smíšená štafeta dvojic, do níž by měli nastoupit Polívka a Eliška Přibylová.