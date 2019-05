Jezdkyně Kellnerová je po operaci zlomené stehenní kosti

Klisna Catch Me If You Can v sobotu zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Kellnerová byla odvezena do nemocnice, tým Prague Lions závod nedokončil. Zvítězili London Knights.

Jedenáctiletá klisna Catch Me If You Can vyvázla z kolize bez zranění.