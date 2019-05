Synek slavil triumf ještě před ostrým startem sezony

Přípravy a vyřizování rekonstrukce mu zabraly dost času. „Loni jsem ukončil studia na škole a já vždycky potřebuju něco navíc, co by mě nabíjelo energií. Kdybych jen trénoval a závodil, to bych nevydržel. To šlo, když mi bylo pětadvacet, že jsem myslel jen na veslování,“ vysvětluje 36letý Synek.

Nudit se ale nebude ani po otevření zrekonstruované loděnice. „V plánu je druhá etapa, navíc děti začaly sportovat a chodit do školy, tráva roste pořád a musí se sekat,“ usmívá se.

S blížícím se létem ale jeho myšlenky stále víc směřují k závodům, vždyť poslední květnový den začíná mistrovství Evropy.

Radost Ondřeje Synka

Ivana Roháčková

V Lucernu proti kompletní špičce

„Bude to první velký závod od loňského mistrovství světa, tak se hodně těším. Navíc v Lucernu, který je považován za Mekku veslování, super se tam závodí, nefouká boční vítr,“ vypráví Synek, kterého by měla na jezeře Rotsee čekat kompletní kontinentální špička v čele s úřadujícím mistrem světa Kjetilem Borchem z Norska.

Ze Světového poháru má Synek v plánu jen třetí díl v Rotterdamu, pak poprvé vyrazí na prestižní regatu v Henley a koncem srpna pojede v rakouském Ottensheimu i o místa na olympiádě v Tokiu.