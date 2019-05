Na Evropské hry pojede 117 Čechů včetně Krpálka či Kosteleckého

V nominaci na Evropské hry je 117 českých sportovců. Ve výpravě do Minsku budou také olympijští vítězové judista Lukáš Krpálek a sportovní střelec David Kostelecký. Druhý ročník akce, považované za evropskou olympiádu, se uskuteční od 21. do 30. června.

Podle nominace, kterou dnes oznámil Český olympijský výbor, budou Češi reprezentovat ve 14 sportech. Největší zastoupení mají v atletice s 21 závodníky, cyklistů pojede jen o jednoho méně. V Minsku se představí i basketbalové týmy 3x3, tato disciplína bude mít za rok v Tokiu olympijskou premiéru.

Třetím olympijským medailistou v české nominaci je rychlostní kanoista Daniel Havel, jenž byl členem bronzového čtyřkajaku v Londýně 2012 i v Riu de Janeiro v roce 2016. Judista Krpálek vybojoval v Brazílii zlato, Kostelecký vyhrál střelbu na trap na hrách v Pekingu před 11 lety.

Lukáš Krpálek s korunkou pro vítěze ankety Sportovec roku 2016.

Vlastimil Vacek, Právo

"Tým máme silný, je v něm řada medailistů z evropských i světových šampionátů. Nedáváme si konkrétní medailové cíle, ale vždycky je příjemné, pokud se v počtu úspěchů podaří trumfnout předchozí ročník," uvedl šéf výpravy Martin Doktor na webu ČOV.

Češi obhajují sedm medailí

V běloruské metropoli bude česká reprezentace obhajovat sedm medailí (dvě stříbra a pět bronzů) z Baku, kde měly Evropské hry v roce 2015 premiéru. Krpálek tehdy na tatami získal stříbro stejně jako na kilometru kanoista Martin Fuksa, který přidal na dvoustovce bronz a byl nejúspěšnějším českým sportovcem. Na další medaile bude Fuksa útočit i v Minsku.

K favoritům by mohli patřit i evropský šampion v keirinu Tomáš Bábek, trojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák či vicemistryně Evropy v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.

Evropské hry se stejně jako olympiáda konají jednou za čtyři roky a zastřešuje je Mezinárodní olympijský výbor. Ve čtyřech sportech - stolní tenis, střelba, karate a lukostřelba - se lze přímo kvalifikovat na OH do Tokia, v dalších čtyřech (atletika, badminton, cyklistika, judo) se sportovcům budou počítat body do kvalifikačního žebříčku.

Doktor: Bělorusové jsou sportovní národ

"Organizátoři v Baku pojali před čtyřmi lety akci hodně prestižně a v mnoha ohledech připomínala olympijské hry. Od Minsku očekávám něco podobného, Bělorusové jsou sportovní národ. Bude to akce špičkového formátu se skvělým obsazením," dodal Doktor.

V roce 2015 si bronz odvezli vedle Fuksy i stolní tenistky Iveta Vacenovská, Renata Štrbíková a Hana Matelová v družstvech, silniční cyklista Petr Vakoč, beachvolejbalisté Přemysl Kubala s Janem Hadravou a bikrosařka Aneta Hladíková.