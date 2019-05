Kubánci hned na úvod Velké ceny Ústí v boxu potvrdili své kvality

Z domácích zástupců se z vítězství radovala pouze Martina Schmoranzová, která ve váhové kategorii do 69 kg porazila Madeleine Angelsenovou z Norska.

Hned v prvním zápase naopak turnaj skončil pro Nelu Freiherrovou (do 51 kg), Vendulu Sedláčkovou (do 69 kg), Miloslava Švrčka (nad 91 kg) a Miloše Bartla (do 75 kg).

O kubánská vítězství se postarali mistři světa z Hamburku 2017 Yosvany Veitía (do 52 kg), Andy Cruz Gómez (do 63 kg), Julio César La Cruz (do 81 kg), olympijský vítěz z Ria de Janeiro a světový šampion z roku 2015 Arlen López Cardona (do 75 kg) a Dainier Christian Pero Justiz (nad 91 kg).