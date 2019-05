Česká hvězda rozplakala Francii. Tekly slzy štěstí

Ve Francii je šermířský šampionát týmů považován za prestižní záležitost. Má tři divize po šestnácti týmech a Choupenitch dostal šanci ukázat se v té nejvyšší. Ve hvězdné konkurenci, každý z týmů může nasadit jednoho cizince. Do akce tak šel třeba olympijský vítěz Daniele Garozzo, světová jednička Alessio Foconi, byli tam skoro všichni z elitní světové šestnáctky.

„Od nás nikdo nečekal, že vyhrajeme. Stalo se to poprvé v historii. Beru to jako obrovský úspěch, jeden z největších v kariéře," září spokojeností fleretista. Týmová soutěž byla pro něj novinkou a docela jej pohltila. „Bylo to neskutečné, týmová podpora, týmový duch, obrovské emoce. Vyhráli jsme to fakt týmově," svěřuje se. Nešermují se zápasy jednotlivců, vítězí vždy tým, který dřív nasbírá 45 zásahů.

Český fleretista Alexander Choupenitch s medailí pro vítěze mistrovství Francie týmů.

Archiv Alexander Choupenitch

Po úspěchu tak tekly proudem slzy štěstí. Nadšení byli i fanoušci. „Bylo znát, že se stala velká věc a já jsem rád, že jsem mohl být u toho a mám velkou radost," hlásí Choupenitch. Přitom před turnajem ležel s horečkou a necítil se vůbec dobře. „I když jsem teď úplně vyřízenej, stálo to za to. Všechny zápasy byly hustý," dodává nadšeně.