Mistr Evropy skončil na policejní stanici. Kradl v obchodním domě

Evropský šampion ve vzpírání Adam Maligov byl zadržen v Moskvě poté, co se měl dopustit krádeže v obchodním řetězci Auchan. Podle ruských médií si do bundy vecpal zboží v hodnotě kolem šesti tisíc rublů (v přepočtu zhruba dvou tisíc korun) a snažil se ho pronést ven.

Šestadvacetiletého siláka zadrželi pracovníci ochranky na základě záznamů z bezpečnostních kamer. Vítěz ME z roku 2017 ze Splitu v kategorii do 94 kg jim údajně nejprve chtěl klást odpor, později si to ale rozmyslel.

Podezřelého sportovce si vyzvedli přivolaní policisté a Maligov strávil několik hodin na stanici. Tvrdil, že nic neukradl a že se jedná o nedorozumění. Později byl propuštěn na základě příslibu spolupráce s vyšetřovateli. Nyní však zmizel, jeho telefon je nedostupný a policie po něm vyhlásila pátrání, píše server sport.express.