Gebre Selassieho zajímá Kamevéda. Jsem zvědavý na slovenský zázrak, těší se bývalý reprezentant

Jelikož v minulém týdnu ukončil reprezentační kariéru, Theovi Gebre Selassiemu začala dovolená. Ještě před odjezdem do Středomoří se však obránce Brém zúčastní vůbec prvního ročníku Letních her Kamevédy, které se v sobotu konají ve Velkém Meziříčí, kde 54násobný reprezentant vyrůstal.

„Jde o zajímavý projekt. Souhlasím s tím, že děti by se měly vést k aktivnímu životnímu stylu, rozvíjet se, ne pouze sedět doma," říká 32letý obránce o prvních hrách Kamevédy, neboli Komplexní Multirozvojové Výchovy Dětí. Jinými slovy filosofie výchovy, která se soustředí na všestranný rozvoj dítěte hned po jeho narození.

Letních her se zúčastní zhruba sto dětí ve věku od tří do sedmi let. Přihlášený je i Gebre Selassieho starší syn Noe, kvůli nemoci se však olympiády nakonec nezúčastní. Soutěží se v celkem 22 disciplínách nejen v atletických či gymnastických dovednostech, ale například i přednesu anglické písně.

Brankář Jiří Pavlenka (vlevo) a Theodor Gebre Selassie pózují u sochy Brémských muzikantů.

Hynek Preisler, Právo

„Děti by měly žít aktivně a měly by určitě zvládnout základy pohybu a obratnosti při různých situacích a zároveň se rozvíjet i myšlenkově. S takovou filosofií se ztotožňuji," přiznává 32letý obránce Werderu Brém.

Mezi závodníky bude i čtyř a půl roku starý Michal Hanuliak ze Slovenska, který je považovaný za neobvykle talentované dítě. „Na slovenský zázrak jsem hodně zvědavý," říká Gebre Selassie o jednom z „favoritů" her. Ve Velkém Meziříčí se bude v sobotu částečně točit i celovečerní film o Kamevédě a konkrétně Hanuliakovi.

„V rozvoji je opravdu hodně daleko. Od narození jede ve třech jazycích, strašně brzy uměl jezdit na kolečkových bruslích, plavat i lyžovat. Golfový míček odpálil ve čtyřech letech na čtyřicet metrů a momentálně je výborný v hokeji a tenise," prozradil Pavel Zacha starší, tchán Gebre Selassieho, který Kamevédu založil a v jejím duchu vedl i svého syna Pavla Zachu, jenž je nyní hráčem New Jersey Devils a prvního ročníku Letních dětských her se také zúčastní.