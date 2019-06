Hotovo! Futsalisté Sparty Praha mají první ligový titul

Sparta už v semifinále ukončila dvanáctileté panování Chrudimi, kterou vyřadila 3:1 na zápasy. V souboji o titul nedali svěřenci trenéra Beniho Simitčiho vítězi základní části Teplicím šanci, inkasovali pouze jednou v prvním duelu a sérii ovládli se skóre 16:1.

Severočeši přitom vstupovali do finále po 13 vyhraných zápasech za sebou, předchozí poslední porážku jim uštědřila v polovině ledna právě Sparta.

Futsalová Sparta slaví mistrovský titul, trenér Beni Simitči se po letech dočkal.

"Bylo dobře, že jsme do Teplic jeli za stavu 2:0, nebyli jsme pod žádným tlakem. Defenziva pracovala v celé sérii velmi dobře. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme v semifinále s Chrudimí dostávali hodně gólů, nebo slabším finálovým soupeřem. S Chrudimí by asi bylo finále těžší než proti Teplicím," uvedl sparťanský brankář Ondřej Vahala.

"Všichni fanoušci Sparty by teď měli mít radost. V prvním roce u týmu jsem jim slíbil finále a povedlo. Ve druhém jsem slíbil titul a máme ho. Ať ho všichni oslaví," vyzval sparťanskou obec trenér futsalistů Beni Simitči.

Tvrdí, že v této sezoně měl k dispozici nejlepší tým, jaký kdy vedl. Za klíčový moment sezony nepovažuje výhru v semifinále nad suverénem z Chrudimi, ale porážku s Mělníkem ještě v základní části ligy. "Od té chvíle jsme lámali rekord za rekordem," říkal pyšně.

V dresu Sparty zářil celou sezonu Tomáš Drahovský, zisk mistrovského titulu bral jako zaslouženou odměnu za výkony celého týmu v rudých dresech. "Celá sezona byla až na malé výpadky vynikající. Hlavní bylo na cestě za titulem to, že jsme v semifinále vyřadili Chrudim," hodnotil po utkání, které rozhodlo o mistrovském titulu.