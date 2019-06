Vondroušová vs. Kvitová a spol.: Kde byly české šampionky ve věku nové hvězdy?

Patří k nejlepším tenistkám letošní sezony. Pokud by Markéta Vondroušová vydržela v současném tempu pokračovat i v druhé polovině roku, fanoušci by se na závěrečném podniku sezony Turnaji mistryň mohli dočkat hned trojice českých hráček ve dvouhře.

"Ve chvíli, kdy se začínají prosazovat juniorky jako Andreescuová, nebo Anisimová, tak je dobře, že tam máme taky tak nadanou hráčku. Postoupit do finále grandslamu bez ztráty setu je fantastická práce," říkal bývalý daviscupový i fedcupový kapitán Jan Kukal.

Nabízí se tedy srovnání. Jak je na tom Markéta Vondroušová oproti současným největším hvězdám českého tenisu Karolíně Plíškové a Petře Kvitové?

Grandslamy českých hvězd

Rodačka ze Sokolova, která 28. června oslaví teprve své dvacáté narozeniny, si letos zahrála o titul v Budapešti i Istanbulu, mezi posledními osmi byla na megaakcích v Indian Wells, Miami, ale především ve finále French Open, což je také její dosavadní životní výsledek.

Talentovaná česká tenistka Markéta Vondroušová.

A tady můžeme začít první srovnání mezi ní a dvěma královnami českého tenisu – světovou trojkou Karolínou Plíškovou a o tři místa hůře postavenou Petrou Kvitovou.

Současná česká jednička Karolína Plíšková zaznamenala první velký průlom na grandslamových turnajích v roce 2016, kdy došla do finále US Open. Právě tento výsledek zůstává do této doby také jejím maximem z turnajů velké čtyřky. V té době bylo lounské rodačce čtyřiadvacet let.

Petra Kvitová o sobě dala na grandslamech poprvé výrazně vědět ve Wimbledonu v roce 2010, tedy rok před svým prvním triumfem, kdy si zde zahrála semifinále. Kalendář jí v té době ukazoval dvacet let a čtyři měsíce.

Markéta Vondroušová zatím svůj úspěch na Roland Garros nestihla oslavit

První titul v sedmnácti

A další porovnání. Karolína Plíšková získala svůj první titul na okruhu WTA v roce 2013 v Kuala Lumpur, tedy pár dní předtím, než oslavila jednadvacáté narozeniny. Kvitové se podobný kousek povedl v sezoně 2009 v Hobartu v osmnácti letech.

Vondroušová svůj první a zatím poslední titul oslavila před dvěma lety ve švýcarském Bielu, kde vyhrála včetně kvalifikace osm zápasů. Levoruké tenistce v té době bylo sedmnáct let.

Fed Cup

A týmová soutěž? Karolína Plíšková se poprvé v národních barvách ukázala ve čtvrtfinálovém utkání s Kanadou v roce 2015, tedy v necelých třiadvaceti letech.

Kvitová začala svou bohatou historii v týmové soutěži psát už v sezoně 2007, kdy se představila v play off o Světovou skupinu proti Španělsku ve čtyřhře po boku Barbory Strýcové. Pozdější šestinásobné fedcupové vítězce bylo v té době pouhých sedmnáct let.

Markéta Vondroušová si čest reprezentovat Českou republiku poprvé vyzkoušela ve fedcupovém semifinále proti Spojeným státům v roce 2017, tedy také v sedmnácti letech.

Markéta Vondroušová po porážce ve finále French Open

Útok na Turnaj mistryň?

A konečně žebříček. Plíšková končila sezonu, kdy jí bylo dvacet let, jako 107. hráčka žebříčku, Kvitová byla na 34. příčce. Na jaké pozici bude rok končit Vondroušová, si ještě musíme počkat, v polovině probíhající sezony jí patří 16. příčka. Pokud však bude pokračovat v podobných výkonech jako dosud, obě své fedcupové parťačky s přehledem překoná.

"Markéta je náš největší talent. Má oko na hru, vidí to. Je přírodňačka, říkat jí třeba něco k technice není vůbec třeba. Má své údery tak pěkně od přírody založený. Zdá se mi, že je už ve svém věku taková vyzrálá hráčka a ví, co má v jaké situaci na kurtu dělat," ocenila českou kometu i Barbora Strýcová.

Vondroušové navíc v polovině sezony patří sedmé místo v pořadí pro účast na Turnaji mistryň. Pokud se by se jí pozici podařilo udržet, zahrála by si elitní turnaj pro nejlepších osm hráček sezony v dvaceti letech.

Plíškové se podobné výsady dostalo v roce 2016 v čtyřiadvaceti letech, Kvitové pak v životní sezoně 2011, kdy poprvé vyhrála Wimbledon a právě i Turnaj mistryň. V té době jí bylo jednadvacet let.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Dotáhnout se na své slavné krajanky bude mít Vondroušová i přes současnou jízdu hodně složité. Vždyť Petra Kvitová je dvojnásobnou grandslamovou šampionkou, na svém kontě má 27 titulů, Karolína Plíšková sice za triumf na turnajích velké čtyřky čeká, zato se může pyšnit třinácti vavříny z okruhu WTA. Našlápnuto však svěřenkyně Jiřího Hřebce a Jana Hernycha má parádně.

A perlička na závěr. Vondroušová je nejmladší tenistkou v Top 20, která ještě nedosáhla dvaceti let.