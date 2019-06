Medaile z MS? To by bylo druhé Nagano, směje se softbalová legenda

Mistrovství světa v Česku? To je zážitek pro celý národ, ať jde o jakýkoliv sport. Za deset dní vypukne v Praze a Havlíčkově Brodě softbalová horečka. Světová konkurence se v tuzemsku ukáže poprvé v historii a Češi se nechtějí mezi konkurencí ztratit. „Kdyby cinkla medaile, bylo by to jako druhé Nagano," myslí si David Mertl, jeden z lídrů reprezentace.

Evropě čeští softbalisté vládnou, jenže teď je čekají i soupeři jiného kalibru. Tak třeba Nový Zéland, s těmi si Češi zahrají na úvod šampionátu. „Čeká se, že přijde pět tisíc lidí, To bude masakr," vyhlíží prvního soupeře Mertl. „Bude to trochu rozdíl, když jsme na mistrovství světa někde venku, jsou tam třeba čtyři naši fanoušci," dodává na vysvětlenou, jak velká změna českou reprezentaci čeká.

Sám hraje za reprezentaci neuvěřitelných šestadvacet let. „Začínal jsem v deseti letech a ani mě nenapadlo, jak to všechno bude. Když už jsem pak byl v juniorském nároďáku, tak už jsem se samozřejmě chtěl dostat i do mužů," povídá.

Softbaloví reprezentanti Veronika Pecková a David Mertl.

Michal Krumphanzl, ČTK

Cíl se mu povedlo naplnit měrou vrchovatou, hraje tam sedmnáct let. Z Evropy má pěknou sbírku zlatých medailí, navíc vede tým jako kapitán. Že by byl Mertl softbalovým Jágrem? To odmítá. „V týmu jsou kluci i delší dobu než já, třeba Patrik Kolkus, takže když má být někdo Jágr, tak on," směje se s tím, že je třetí nejstarší v národním týmu.

„Kdyby tohle mistrovství nebylo doma v Česku, tak už jsem v reprezentaci skončil před rokem," vypráví a je jasné, že červnové MS doma si nemohl nechat ujít. „Bude šance ukázat se rodině, kamarádům se soupeři ze světa," dodává.

Nápověda od počítače

Češi dělají pro úspěch maximum, začali třeba využívat speciální software, díky kterému vědí, jaké nadhozy soupeři používají v určité fázi zápasu. „Není to stoprocentní, to je jasné, ale hráči mají určité věci zažité, jak se třeba zachovají při prvním striku. Samozřejmě to můžou změnit, ale určitá nápověda to je," vypráví.

Když před čtvrt stoletím začínal, mohlo se mu o něčem podobném jen zdát. Při dotazu, zda je tedy rozbor u počítače podobný tomu, když fotbaloví brankáři sledují, kam střelci zahrávají pokutové kopy, jen se usměje. „Myslím, že v softbalu je víc možností," usměje se.

A jak jsou na tom reprezentanti s případnými odměnami. Před šampionátem dostanou tři permanentní vstupenky. A co když cinkne medaile? „Kdyby se to stalo, máme interní sázku s trenérem. Ale víc prozrazovat nebudu. Každopádně, kdyby se to stalo, bylo by to jako sen, takové softbalové Nagano," prozrazuje Mertl, který pro začátek chce, aby se tým prokousal ze skupiny do play off. „Poprvé se to bude hrát fotbalovým vyřazovacím způsobem, pak už půjde o jednotlivé zápasy, kdy se může stát všechno," věří softbalista.

Kdyby záleželo na něm, jak by se za případný úspěch na MS sám odměnil? Odpověď vypálí naprosto bez váhání. „Na dovolené jsem nebyl od šestnácti let, všechno volno padá na softbal. Takže až mi v únoru naskočí nová dovolená, určitě vyrazím někam k moři," hlásí ze zaměstnání v IT. Jinak má ale v hlavě jen a jen blížící se šampionát. „Moc se chceme doma ukázat," přiznává.