Sport, který není pro slečinky. Česko zažije extrémní výkony party výjimečných

Nezáleží na velikosti města, důležité je nadšení. Desetitisícové město Litovel zažije jeden z nejnáročnějších závodů na světě. Do Olomouckého kraje se sjedou nejsilnější muži planety ve váze do 105 kilo. Brutální disciplíny strongmanů budou k vidění na Memoriálu Gustava Frištenského, sportovní legendy. České barvy bude hájit také mistr světa střední váhy Jiří Tkadlčík.

„Moc se těším, nemůžu se dočkat. Trochu bych už chtěl, aby to bylo za námi, protože nervozita je, ale nadšení převládá. Na domácí půdě chci samozřejmě vyhrát, protože jde o velkou příležitost se ukázat mezi opravdu kvalitními a silnými kluky. I přesto jdeme po zlaté medaili," míří Tkadlčík za nejcennějším kovem.

Pokud chcete uspět, musíte dřít, bojovat, mít touhu a taky překonávat překážky. Tkadlčík má cukrovku, několikrát denně si píchá inzulín. Přesto tahá metráky železa, bojuje se stokilovými kameny, pneumatikami, když na to přijde, uvede do pohybu kamion. Tohle jsou strongmani, sorta, která se vymyká.

James McGregor při viking pressu.

Archiv: Jiří Tkadlčík

"Lidé hledají složitosti. Pokud děláte to, co milujete, jste poháněni sami sebou. Já se na žádný trénink nepřemlouvám, přemlouvám se k volnu. Prostě to miluju, je to můj život, dělám to rád, a to je mým motorem," dává Tkaldčík recept na úspěch.

Česko zažije extrémní výkony party výjimečných. „Startovní pole bude našlapaný. Přijedou kluci z Iránu, Austrálie, Kanady, Ukrajiny, Polska. Vlastně ze světových velmocí tohoto sportu. Bude i exhibiční vystoupení v MMA a v řeckořímském zápasu, který Gustav Frištenský dělal, věřím, že tohle bude vítané zpestření. Samozřejmě pivo poteče proudem, takže kdo má čas, ať přijde," zve Tkadlčík všechny příznivce síly do pivovaru, kde celá akce proběhne.

Disciplíny na Memoriálu Gustava Frištenského Tlaková kombinace: Výraz 100 kilového sudu nad hlavu + jednoručka 107 kilo nad hlavu + loglift 153 kilo nad hlavu Deadliftová kombinace: Klasický deadlift 320 kilo + elephant bar deadlift 355 kilo + trap bar 380 kilo + auto deadlift Super yoke: 445 kilo na 15 metrů Viking press: 194 kilo, počet opakování za minutu Hod kamenem do dálky

Učil se na kováře, i na řezníka, navštěvoval Sokol a atletický klub Hellas. Po letech tréninku se stal amatérským mistrem Evropy, dosáhl i na titul profesionálního mistra Evropy, také zápasil v USA a vystupoval v cirkusech. Kam přišel, dokazoval svoji sílu. Proto závod 23. června nese podtitul Memoriál Gustava Frištenského.

Český silák Jiří Tkadlčík při mrtvém tahu.

Archiv: Jiří Tkadlčík

„Chtěli bychom mu vzdát hold, pro mě to byl jeden ze vzorů. Obrovský bojovník na žíněnce, v ringu i mimo něj," přiznává Tkadlčík, který se snaží jít v jeho stopách. A to i přes zranění. Těm se při extrémních výkonech nejde vyhnout. "Nebudu říkat, že to je bezchybné a bez zranění, ale nemá smysl brečet. Je to těžký sport, není pro slečinky, a holt zranění tam jsou a patří k tomu. Momentálně ale nejsem extrémně limitován," dodává český silák.

Seznam závodníků Jiří Tkadlčík (Česko) Miroslav Kahánek (Česko) Jayson Woods (Nový Zéland) Mizuki Toyota (Japonsko) James McGregor (Kanada) Emanuel Pescari (Rakousko) Marek Czajkowski (Polsko) Reza Ebadi (Irán) Artem Kobanov (Rusko) Lars Ainasoja (Švédsko) Luke Davies (Velká Británie) Tyson Morrissy (Austrálie) Vitalii Mikheiev (Ukrajina) Patrik Železka (Slovensko)

Siláci se sejdou v Česku na Memoriálu Gustava Frištenského.

Archiv: Jiří Tkadlčík