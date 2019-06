Softbalisté chtějí na MS v domácím prostředí vylepšit maximum

Česká reprezentace zahájí boje ve skupině A duelem s obhájci titulu a největšími favority z Nového Zélandu, dále mají za soupeře Japonsko, Argentinu, Mexiko, Botswanu, Filipíny a nováčka mezi elitou Kubu. Skupinu B tvoří Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jihoafrická republika, Nizozemsko a Singapur.

"Pro nás je to speciální, protože hrajeme doma, ukážeme se softbalové komunitě, rodinám a kamarádům," řekl kapitán a chytač reprezentace David Mertl při dnešním slavnostním přijetí u pražského primátora Zdeňka Hřiba, od kterého dostal symbolicky koš plný míčů na homeruny. "Doufám, že jich dáme hodně," řekl Mertl.

Předloni skončili softbalisté na MS devátí a naposledy postoupili do play off v roce 2015. Nejlepším výsledkem je šesté místo z roku 2000. "Máme na to dosáhnout na naše nejlepší umístění všech dob," věří týmu kouč Tomáš Kusý.

"Za hranici úspěchu ale považuju být v osmičce," podotkl Kusý, že těžké bude už jen skončit ve skupině do čtvrtého místa a projít do play off. S Novým Zélandem jsou favority skupiny také Japonci a Argentinci. Češi by měli bojovat o čtvrté místo s Botswanou a Mexikem. "Skupina je hodně vyrovnaná, bude to boj," tušil Mertl.

Sestava Čechů neobsahuje profesionála, ale někteří hráči dali kvůli přípravě na MS v práci výpovědi. "Pro všechny to je vrchol kariéry, snažíme se doladit detaily a zklidnit se," řekl Mertl, který na šampionátu uzavře reprezentační kariéru.

Softbalisté se snažili všemožně vylepšit přípravu, aby doma uspěli. Letošní nejvyšší soutěž posílila šestice elitních nadhazovačů ze zahraničí. Pomáhal třeba i speciální software, který analyzuje nadhozy soupeřů a také odpaly českých pálkařů.

V neposlední řadě hráči spoléhají na hlasité publikum. V Praze i Havlíčkově Brodě se očekává na české zápasy přes tři tisíce fanoušků. "Věřím, že na naše zápasy budeme hledat místa, kam diváky posadíme," řekl šéf svazu Gabriel Waage.

Zápasy ve skupinách se budou hrát do čtvrtka 20. června a poté následuje play off, které vyvrcholí v neděli 23. června v Praze. Finále je na programu od 19:30.