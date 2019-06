Malajsijský badmintonista Lee Chong Wei končí a zlata se nedočká

Lee Chong Wei je v Malajsii sportovním hrdinou. Na vytouženou zlatou medaili chtěl zaútočit příští rok na olympiádě v Tokiu, ale po léčbě rakoviny nosu už šanci nedostane. "Po konzultaci s lékaři v Japonsku už nejsem schopen snášet trénink ve vysoké intenzitě," oznámil na dnešní tiskové konferenci.

"Bylo to strašně těžké rozhodnutí. Badminton miluju, ale je to náročný sport. Díky všem Malajcům za těch úžasných 19 let," dodal někdejší lídr světového žebříčku a stříbrný medailista z olympiád v Pekingu, Londýně a Riu de Janeiro.