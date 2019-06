Dělo do hlavy, pak dupanec na ruku. I tohle je MS, mladý Čech se ale zlomit nenechal

Dostat softbalovým míčem do hlavy není žádná slast. Nadhazovači jej dokážou uvést do hry i 130 kilometrovou rychlostí. A Novozélanďan Nikki Jasper Hayes patří v téhle disciplíně k nejlepším na světě. Byl to právě on, kdo během druhé směny utkání s Čechy trefil Patrika Kopečného do hlavy. „Naštěstí to bylo do helmy, konkrétně do ucha," oddechl si český pálkař. Dobře věděl, že všechno mohlo dopadnout daleko hůř.

Mladý Čech byl otřesený, diváci se báli o jeho zdraví, dlouho totiž nemohl vstát. Jen ležel na zemi. „Byl jsem dezorientovaný. Až voda mě probrala. Ani jsem pak nepotřeboval vystřídat," vzpomínal Kopečný. „Občas se něco takového stane i v naší lize. Ale strach z letícího míčku rozhodně nemám, to pálkař mít nemůže," dušoval se.

Vpravo Václav Svoboda během odpalu

Michaela Říhová, ČTK

Sotva se vzpamatoval z prvního karambolu, přišla další smolná chvilka. Rozhodl se totiž „ukrást" druhou metu. Jenže při skluzu došlo ke střetu se soupeřem, který mu šlápl na ruku. „Nevyšel mu krok, udělal to omylem. Dupl mi na zápěstí, což nebylo vůbec příjemné," popisoval Kopečný. Sám tvrdí, že při softbalu už zažil i nepříjemnější chvilky a tak šel znovu do boje.

A ani v sobotu večer nebude chybět v sestavě českých softbalistů, kteří nastoupí proti Mexiku, což bude jeden z klíčových zápasů v boji o postup ze základní skupiny. „Víme, že budeme muset více pálit, jít do kontaktu s míčem. Musíme hrát jinak než proti Novému Zélandu," dodal Kopečný. Sobotní duel odstartuje ve Svoboda Parku v Bohnicích od 19:30.