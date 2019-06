Pilot Šonka doletěl v kvalifikaci na závod v Kazani druhý

Těsně před odletem do Kazaně zastihla všechny účastníky air race nepříjemná zpráva, že toto je poslední sezona šampionátu. Série pak skončí a nebude pokračovat. Motivace ale nikomu nechybí. "Na to nejde vůbec myslet. Když si sednu do letadla a zavřu kabinu, chci vyhrát a myslím, že to tak mají všichni piloti. Jsme prostě na závodě, musíme se maximálně soustředit a snažit se na maximum, jako by se nic nedělo. Nedovedu si ani představit, že by to bylo jinak," popisoval po prvních trénincích Šonka.

V kvalifikaci zaletěl prvním pokusem až devátý nejrychlejší čas, ve druhém už byl ale na všech mezičasech rychlejší, než v té době vedoucí francouz Brageot. V posledním pullup manévru však o svůj náskok přišel.

"Je pravda, že jsem ho nezaletěl úplně optimálně. Mika právě tenhle manévr před cílem trefil přesně a tím se dostal před nás. Ale vyzkoušel jsem si dvě různé varianty jak ano a jak ne a z toho zítra můžeme vycházet."

Druhé místo Šonkovi do nedělního prvního vyřazovacího kola závodu přisoudilo rychlého Španěla Velardeho. "Juan je rychlý, má rychlé letadlo a létal tady skvělé časy. To, že se mu to zrovna dnes v kvalifikaci nepovedlo, nemusí nic znamenat. V trati se také točil vítr a některým pilotům pomohl více, jiným spíše uškodil. Takže uvidíme, jaké zítra budou podmínky a podle toho se připravíme," dodal Šonka.

Třetí skončil další Francouz Levot. Diváky během kvalifikace pořádně nadzvedl ze sedaček pylon hit Němce Dolderera, při kterém si dokonce poškodil letadlo.