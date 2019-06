Velká bitva posledních šampionů. Japonský robot má nad Šonkou navrch

Předloni vzal českému esu titul v posledním závodě. A bere mu ho i letos, kdy je Martin Šonka úřadujícím šampionem.

„Letadlo mám výborně nastavené, pak už můžu fungovat jen jako robot," charakterizuje Japonec Jošihide Muroja dost věrně své druhé vítězství ve druhém letošním závodě.

Šonkovi se celý víkend dařilo, připsal si body i za druhé místo v kvalifikaci. Paradoxně nejhorší výkon předvedl ve finálové čtyřce, dostal se před něj i druhý Australan Matt Hall.

Šonka pro finálový let zřejmě špatně nastavil letadlo a přišel tak pravděpodobně o lepší výsledek. "Krásný závod. A to i když jsme na začátku měli technický problém. Nefungovalo zařízení, které nám do letadla dává organizátor, nicméně i přesto jsme postoupili do druhého kola a díky týmu také problém rychle vyřešili. Druhý let pak byl let rychlý, i když možná až příliš konzervativní, ale postoupili jsme do finále a to bylo hlavní. Bohužel se mi pak ale pro poslední let nepovedlo úplně správně nastavit letadlo. Mohli jsme letět daleko rychleji. Takže teď mě taková chyba docela bolí, ale už se nedá nic dělat," lituje obhájce titulu.

Japonec je celkově první o devět bodů před Šonkou, který má k dobru osm bodů na třetího Halla.

Kopfstein marně protestoval

Petr Kopfstein během dlouhé přestávky mezi úvodními závody vylepšil letadlo a v prvním kole mířil za postupem. Sporná penalizace v předposlední brance ho však o něj připravila.

Čeští piloti měli i v Kazani své fanoušky.

Red Bull Content Pool

Chybný průlet nebyl prokazatelný, proto Team Spielberg podal bezprostředně po přistání protest. Neúspěšně. „S penaltou nesouhlasím. Když jsme se dívali na naše data a videa, tak neodpovídají tomu, co tvrdí rozhodčí, kteří mají svou kameru velmi daleko. Myslím si, že jsme byli poškozeni, ale takový už je život. Aby toho nebylo málo, trefil jsem během letu ptáka, ale na to se určitě nechci vymlouvat. Nyní už s výsledkem nic neuděláme. A musíme se koukat dopředu a co nejlépe se připravit na další závod," líčí zklamaný Kopfstein.

Red Bull nedávno oznámil, že Air Race letos končí. Pořad závodů byl zkrácen na polovinu, piloti mají před sebou už jen dva rozlučkové podniky v Maďarsku a Japonsku.

"Máme letos jen čtyři závody, takže každá chyba mrzí dvojnásobně. Ale stále je to otevřené a my víme, že můžeme být rychlejší. Musíme se zkrátka jen vyvarovat zbytečných chyb. Bude to ještě napínavé a na Balaton dorazíme připravení. Věřím, že tam bude hodně českých fanoušků, kteří nám pomohou a vlastně se se závody také přijedou rozloučit, protože pak už bude jen světové finále v Japonsku a série tím končí," uvědomuje si Šonka.