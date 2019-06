Evropské hry? Nová akce si zatím hledá místo, ale zlákala i české olympijské vítěze

Vizi měli zástupci Evropských olympijských výborů smělou. Když mají své kontinentální hry v Africe, Asii i Americe, proč by se neměla přidat Evropa? Jakási kontinentální olympiáda by sloužila pro nominaci na „velké hry“, pro řadu sportů by byla zároveň evropským šampionátem. Ne všechny ideály se povedlo uvést do praxe, přesto druhý ročník akce, který začne v pátek v běloruském Minsku, slibuje na úrovni uspořádané Evropské hry s kvalitní sportovní konkurencí. Akce se zúčastní i 120 českých sportovců.