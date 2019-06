Tma je už nezastaví. Antukového krále ale chystané novinky na French Open příliš nenadchly

Už žádný velký skluz kvůli dešti či tmě. Pořadatelé French Open chystají v příštích ročnících hned několik novinek. Od nadcházející sezony bude na největším kurtu zatahovací střecha a od roku 2021 by pak tři další stadiony měly mít osvětlení. S tím ale úplně nesouhlasí antukový král. „Hrát na antuce v noci, to není zrovna to, co by se mi líbilo,“ přiznal Rafael Nadal.

Letošní French Open bylo hodně narušeno deštěm a větrem. Některé zápasy tak byly odloženy na další den a pořadatelé museli pořádně zamíchat s programem. To by se ale od příštího roku mělo zlepšit, alespoň částečně. Již v nadcházející sezoně bude mít totiž největší stadion, kurt Philippa Chatriera, zatahovací střechu.

Další novinky pak pořadatelé slavného grandslamu chystají na rok 2021. Večerní zápasy byly nyní ukončeny většinou kolem deváté hodiny kvůli špatné viditelnosti. Přespříští sezonu by tomu už ale mělo být jinak a po vzoru Australian Open a US Open by se i tady mělo hrát v noci.

French Open to install lights on four courts for next year | Plus TV Africa - READ MORE - https://t.co/v8JmtRqptB pic.twitter.com/8yU5X4pUAr — Plus TV Africa (@PlusTVAfrica) 10. června 2019

Kromě kurtu Philippa Chatriera by totiž osvětlení měly dostat i stadiony Suzanne Lenglenové, Simonne Mathieuové a hřiště číslo 4. „Příští rok bude posledním, kdy budou muset být zápasy přerušeny kvůli tmě,“ prohlásil Bernard Giudicellí, šéf Francouzské federace na webu express.co.uk.

To však nepotěšilo Rafaela Nadala, který letos French Open vyhrál podvanácté v kariéře. „Hrát na antuce v noci, to není zrovna to, co by se mi líbilo,“ uvedl antukový král. „Je to divný pocit, vůbec na to nejsme zvyklí,“ vysvětloval. „Pro diváky to ale asi bude dobré,“ dodal španělský tenista.