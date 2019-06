Při návratu na kurty ji inspiroval i antukový král. Je to neskutečný bojovník, obdivuji ho, říká kráska

Maria Šarapovová je zpátky. Ruská tenistka několikrát odložila návrat na kurty kvůli operovanému rameni. Teď je už však podle svých slov připravená a natěšená na další výzvy. Velkou inspirací pro ni je Rafael Nadal, který se po trablech s kolenem vždy dokázal vrátit na nejvyšší úroveň. „Je příkladem toho, že když máte vůli a vášeň pro to, co děláte, můžete toho dosáhnout,“ uvedla pětinásobná grandslamová vítězka.

Svůj návrat na kurty několikrát odložila. Podle svých slov nebyla po operaci ramene ještě dostatečně připravená. Teď už se však Maria Šarapovová chystá na své vystoupení na turnaji na Mallorce, kde přijala od pořadatelů divokou kartu. V úterý ji v prvním kole čeká Slovenka Viktoria Kužmová.

„Mému ramenu se daří dobře,“ hlásila nadšeně Šarapovová na webu WTA. „Tentokrát jsem si vzala delší čas na to, abych se zotavila a připravila na další návrat. Být mimo kurt několik měsíců je vždy náročné. Byl to dlouhý proces, ale spěch není to nejlepší řešení. Teď jsem natěšená, že zase budu hrát,“ vysvětlovala.

„Každý zápas bude pro mě dobrým testem. Je potřeba rameno otestovat," vyprávěla plná odhodlání. Velkou inspirací při jejím dalším návratu na kurty jí byl antukový král. Rafael Nadal se během své kariéry často potýká se zraněním kolen. Pokaždé se ale dokáže vrátit na té nejvyšší úrovni a k tomu vyhrávat další tituly.

„Je to neskutečný bojovník. Je příkladem toho, že když máte vůli a vášeň pro to, co děláte, můžete toho dosáhnout. Vždy jsem ho obdivovala, jak se dokázal se zraněními vyrovnat. Hodně mě motivoval,“ líčila pětinásobná grandslamová vítězka, která se letos představila pouze na třech turnajích.

Odehrála však jen Australian Open, z Šen-čenu a Petrohradu musela dvaatřicetiletá tenistka kvůli zranění odstoupit. „Po každém zápase jsem přemýšlela, co dělat, abych svému rameni ulevila,“ zavzpomínala. A tak se rozhodla pro operaci. Tenis ji podle ní stále hodně baví a má touhu v něm ještě něco dokázat.

Po vypršení trestu za doping v roce 2017 dokázala vyhrát jen jeden turnaj a mnoho lidí už nevěří, že by se mohla vrátit mezi nejlepší. Bývalá světová jednička ale doufá, že může ještě překvapit. „Na každém turnaji se může stát cokoliv. Nikdo se mnou nepočítá a toho bych mohla využít,“ uzavřela pětaosmdesátá hráčka světa.