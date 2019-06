Mimo kurt se mu daří. Český hráč je dalším tenisovým ženáčem

S tenisovými svatbami se roztrhl pytel. O uplynulém víkendu do stavu manželského vstoupila kráska Caroline Wozniacká. Ještě o den dříve se oženil český hráč Jiří Veselý. Pětadvacetiletý tenista si v pátek vzal svou přítelkyni Denisu, se kterou má tříměsíční dceru. Svatební fotografií se pochlubil na sociálních sítích.

Veselý se letos rozhodně nenudí. Na kurtech se mu sice nedaří, tak jak by chtěl, avšak v soukromém životě zažívá jedno z nejkrásnějších období. Před třemi měsíci se stal otcem, když mu jeho přítelkyně Denisa porodila dceru Sofii a nyní došlo v jeho životě k dalšímu důležitému kroku.

Jak již delší dobu avizoval, oženil se. Minulý pátek si vzal svou dlouholetou přítelkyni, kterou loni požádal o ruku. „Mr. Vesely & Mrs. Vesela,“ napsal ke svatební fotografii, kterou se pochlubil na sociálních sítích. Místo na líbánky však krátce po svatbě zamířil na challenger do britského Ilkley.

Po něm pak sto šestého hráče světa čeká buď turnaj ATP v turecké Antalyi, nebo kvalifikace na Wimbledon. Na něm loni došel až do čtvrtého kola. Pětadvacetiletý tenista doufá, že se ze slavného grandslamu nějací hráči, kteří jsou před ním v žebříčku, omluví a nebude tak muset do kvalifikace.

Letos se bývalé pětatřicítce na turnajích příliš nedaří. Na podnicích ATP došel nejdále v dubnu do čtvrtfinále v Marrákeši. Avšak do boje o semifinále nezasáhl kvůli puchýři a následné infekci. Na challengerech mezi čtyři nejlepší pronikl jednou, a to na začátku roku v australské Canbeře.