Češi nestačili na favorizované Jihoameričany, zůstávají ale ve hře o postupové místo

"Zaskočili nás v začátku. Naštěstí jsme dokázali odpovědět, pak nám ale zase utekli. Je to škoda, pro nás je to těžký soupeř, ale odehráli jsme s nimi dobrý zápas. Měli jsme šanci vyhrát. Mrzí mě to, že jsme nedokázali přidat odpal a jít do vedení," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Tomáš Kusý.

Argentinci odpálili v druhé směně dva homeruny a vedli 3:0. Pak poslal míč za hrazení i Teo Migliavacca a Marka Josku vystřídal na nadhozu Jaroslav Breník. "Ty homeruny byly dneska blbý. Nepovedlo se nám zvolit dobře nadhozy a soupeř se prosadil, potrestali nás. Tři homeruny je moc a nesmí se to stát," řekl Kusý.

Desetinásobní mistři Evropy se vrátili do zápasu v páté směně. Po odpalu Václava Svobody chyboval argentinský polař, míč mu podběhl pod rukavicí a tři domácí hráči včetně Svobody dosprintovali pro bod. Jihoamerický celek nicméně hned v dohrávce opět zvýšil náskok a závěr už zkušeně zvládl.

V dalším utkání nastoupí čeští reprezentanti v úterý od 19:30 v Havlíčkově Brodu proti Filipínám. "Může se to jakkoliv ještě vyvinout ve skupině, ale pravděpodobně budeme muset všechny tři zápasy vyhrát. Zejména Kuba bude náročná, kluci hrají skvěle a uvolněně. Budeme to muset zvládnout, věříme si," dodal Kusý.

Mistrovství světa mužů v softbalu v Praze: Skupina A: ČR - Argentina 3:6