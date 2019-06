Zástupci svazů na valné hromadě ČUS přivítali vznik agentury

"Je to krok správným směrem, agentura by měla zajistit větší samostatnost sportu. Doteď byl sport součástí ministerstva školství jako menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samostatný institut a organizaci, v jejichž čele by bude stát člověk s plnou odpovědností," uvedl pro ČTK předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

V nejbližší době bude podle něj klíčové vyřešit počáteční souběh dvou institucí. "Bude vznikat agentura a současně bude dobíhat odbor sportu na ministerstvu školství. Z provozního pohledu bude důležité, aby vše klapalo a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypisování programů," upozornil.

Naděje do samostatné instituce pro řízení sportu vkládá i předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza. "Zejména menší sporty v minulosti zastání u ministerstva školství nenašly, byly mnohdy pod jejich rozlišovací úroveň. Z toho důvody věříme, že se situace pod vedením nového úřadu zlepší," řekl.

ČUS na vznik Národní sportovní agentury reagovala kladně už v úterý. "Je to velký skok. Vznik agentury nebude jednoduchý. Pro zmocněnce nebude jednoduché vyřešit vztahy mezi ministerstvem a agenturou. Ale určitě to vnímáme jako pozitivní věc," doplnil dnes předseda ČUS Miroslav Jansta. Vládním zmocněncem pro sport a iniciátorem zřízení agentury je někdejší hokejový brankář Milan Hnilička, nyní poslanec za vládní hnutí ANO.

Česká unie sportu by byla ráda, kdyby nezůstalo jen u agentury. "Naším cílem je ministerstvo společně s cestovním ruchem, protože sport je největší propagace České republiky," uvedl Jansta. Bude ale také záležet na tom, jak se agentuře podaří zlepšit postavení sportu v české společnosti. "Instituce je jen prostředek k dosažení cíle, aby sport měl náležité postavení v české společnosti a nebyl někde na chvostu," dodal Jansta.

Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.