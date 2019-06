Doktor na úvod her v Minsku zasadil strom, rýč použil i jako pádlo

Bývalý vynikající rychlostní kanoista si při tom zavzpomínal i na svou aktivní kariéru. "Vezmi ten rýč jako pádlo," vyzvali Doktora kolegové při slavností akci. "To není problém, pořád to umím," pousmál se dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty 1996.

V Minsku je nyní téměř pět desítek českých sportovců ze 119, kteří se na hrách představí. Část z nich již zabrala pokoje ve čtyřech patrech budovy číslo 6 a tu již zdobí tradiční nápisy Czech team a Czech republic a vlajky.

Judista Klammert: Organizace mě překvapila

"Organizace v Minsku mě velmi překvapila, často do Běloruska jezdíme na soustředění a podmínky zde nejsou ideální, takže jsem se trochu bál, jak to tady bude připravené. A jsem mile překvapen. Vše je nachystané tak, jak to sportovec potřebuje a může se plně soustředit na výkon," řekl judista David Klammert ČTK a ČRo.

Čeští reprezentanti bydlí společně s dalšími sportovci a doprovody v nově zrekonstruovaných a rozšířených univerzitních prostorech. Vedle pokojů zde mají k dispozici stejně jako na olympiádě nonstop otevřenou jídelnu, posilovny, lékařské zabezpečení nebo tréninkové sportoviště. Například basketbalisté 3x3 zde mají i oficiální tréninkové hřiště, které nikdo další nesmí využívat.

"Když shazujeme váhu, tak jsme zvyklí běhat, kde to jde, ale tady máme ovál, což je perfektní. Zahráli jsme si tady už i fotbálek, což je báječné," uvedl judista Ivan Petr, který se na běžecký ovál s travnatou plochou uprostřed dívá přímo z pokoje.