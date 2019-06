Malý poslal homerunem softbalisty do čtvrtfinále MS

"Bylo to neskutečný, takový příběh někdo by těžko napsal. Jsem rád, že jsme to zvládli, pro český softbal je to velké vítězství," zhodnotil utkání trenér pálky Jaroslav Korčák v České televizi. "Jsem hrdý, že hrajeme play off," dodal.

Češi utkání homerunem i začali. V první směně vyrovnal na 1:1 tvrdým odpalem za plot Václav Svoboda. Domácí tým se zlepšil v útoku a soupeře dokázal zatlačit do úzkých, což se projevilo v páté směně. Češi naplnili mety, soupeřům nepomohlo dvojí střídání nadhazovače a Michal Kolůch stáhl odpalem dva body - 3:1.

Nadějné vedení se ztenčilo v šesté směně, kdy se do nadhozu Michala Holobrádka opřel Roger Rosete a homerunem snížil na 2:3. Čechům nevyšel ani začátek poslední sedmé směny a po ráně Reinera Very náhle ztráceli 3:4.

Měli ale ještě dohrávku, kterou zvládli výtečně. Kapitán David Mertl trpělivě vystál metu a Malý po dvou strikách ten třetí nekompromisně napálil za bariéru.

Ve čtvrtfinále budou Češi outsidery. Favorizovaná Kanada převálcovala ve skupině B všechny soupeře a po sedmi zápasech měla skóre 47:7. V dalších čtvrtfinále se utkají Japonci s Venezuelou, pikantní souboj slibuje duel obhájců titulu Novozélanďanů s Australany a Argentinci hrají s USA.

Mistrovství světa mužů v softbalu v Havlíčkově Brodu: Skupina A: Česko - Kuba 5:4