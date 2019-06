Vzpěračky nafotily sexy kalendář. Bude v něm spousta hezkých holek, slibují

Už se z toho stala tradice. České vzpěračky připravují další odvážný kalendář. „Byla jsem překvapená, že vzpěračky jsou krásné dámy a mají šarm. Vůbec jako vzpěračky nevypadají,“ přiznává fotografka Petra Horáková. Fotilo se v Mikulově a jeho okolí. V kalendáři se vše točí kolem vína. „Byla jsem dost nervózní, ale to místo bylo nádherné a nakonec jsme si to užily,“ říká jedna z objektů fotoaparátu, vzpěračka Aneta Poklopová. Jak to při focení vypadalo, uvidíte v našem videu.

S myšlenkou na sexy kalendáře přišla před lety Julie Švecová.„Kalendáře vznikly hlavně proto, aby ukázaly, že vzpěračky jsou krásný ženský. A že se ženy nemusí bát vzpírání," vysvětluje nedoslýchavá vzpěračka, která je i přes svůj handicap několikanásobnou mistryní republiky.

Jak vybírá fotky pro kalendář? „Vyberu ty, co se mi nejvíc líbí, pak holky vyberou, co se jim nejvíc líbí, a když je shoda, je to jasné. Když ne, tak se ptáme lidí kolem, hlavně chlapů, protože ti kalendáře kupují," prozrazuje a odhaluje i další know how, výběr modelek. „Dívám se na žebříček nejlepších vzpěraček a volím z prvních dvou stránek."

Že má při výběru šťastnou ruku, dokazuje popularita kalendářů. Každý další ročník se vyprodá rychleji než ten předchozí. Nejnovější kalendář by měl být hotový na konci léta a do prodeje půjde v září.