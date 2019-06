Češi slaví první zlato! Kostelecký triumfoval v trapu. Štafety přidaly dvě stříbra

Česká výprava na Evropských hrách slaví první zlatou medaili. V Minsku ji vystřílel David Kostelecký v trapu, Jiří Lipták skončil čtvrtý. Dvě stříbra přidali atleti ve štafetách. Před čtyřmi lety při premiéře Evropských her odjeli čeští reprezentanti z Baku se sedmi medailemi, ale na zlato nedosáhli. Kostelecký, olympijský vítěz z Pekingu 2008, zároveň zajistil české střelbě v této disciplíně účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Jiří Lipták skončil v trapu čtvrtý.

"Je to super a jsem rád, že mám ve sbírce medaili, která mi chyběla. Ze všech ostatních už mám. A možná to byla s ohledem na můj věk poslední šance, jak ji získat," řekl čtyřiačtyřicetiletý Kostelecký.

Také o první českou medaili v Minsku se v sobotu postarali střelci. Aneta Brabcová a Filip Nepejchal byli třetí v soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce.

Lipták v Minsku vyhrál dvoudenní kvalifikaci, Kostelecký postoupil z třetího místa. V šestičlenném finále byla mezi jejich soupeři velká střelecká jména Alexej Alipov nebo Giovanni Cernogoraz, rovněž olympijští vítězové, právě ti ale vypadli jako první. Po nich se rozloučil Lipták, jenž tak na medaili nedosáhl.

Kostelecký vedl a udržoval si náskok. Do souboje o titul s Valeriem Grazinim šel s vedením o dva body, a třebaže Ital dokázal vyrovnat, v závěru měl znovu pevnější ruku zkušený český střelec. Vedle olympijského zlata má Kostelecký i dva tituly mistra Evropy, v roce 2011 se stal vicemistrem světa.

"Poslední dva roky jsem nestřílel moc dobře, ale pracoval jsem a věřil jsem, že to přijde. Ale nemyslel jsem si, že tady, protože zdejší střelnice mi moc nesedí a myslím si, že je to trochu zázrak, že se to povedlo," řekl Kostelecký.

Střelec David Kostelecký (uprostřed) vybojoval na Evropských hrách v Minsku zlatou medaili v trapu. Vlevo je druhý Ital Valerio Grazini a vpravo třetí Brit Aaron Heading.

ČOV/Václav Pancer, ČTK

Spokojený byl i Lipták, který se ještě po první finálové sérii dělil s Kosteleckým o první místo, ale následně několikrát chyboval. "Jsem spokojený, že jsem se dokázal dostat do finále. Čtvrté místo je pro někoho nepopulární, ale já jsem za něj rád," uvedl Lipták.

Chyboval při terčích z levé strany. "Už jsem je hůře viděl. Je tady pokročilý čas a sluníčko z druhé strany. Nevěděl jsem, jak střílet, zda rychleji nebo pomaleji. A to mě stálo lepší výsledek," přiznal.

V novém formátu atletických soutěží v Minsku postoupilo české družstvo z prvního místa ve skupině C do středečního semifinále. Devět medailových sad se ale rozdělilo už po dnešní kvalifikaci, v níž se v každé disciplíně vyhodnotilo pořadí 24 zúčastněných atletů nebo štafet.

Filip Sasínek, Diana Mezuliáníková, Patrik Šorm a Marcela Pírková byli druzí ve stíhací štafetě na 800, 600, 400 a 200 metrů. Třebaže odstartovali s bezmála pětivteřinovou ztrátou na domácí Bělorusy, dokázali je o dvě setiny porazit a čistý čas 4:26,22 jim nakonec vynesl stříbro.

Jan Tesař, Barbora Malíková, Lada Vondrová a Michal Desenský podlehli ve smíšené štafetě na 4x400 metrů rovněž pouze Ukrajincům. Sprinter Zdeněk Stromšík byl na stovce časem 10,50 čtvrtý, k bronzu mu chybělo osm setin. Nikola Ogrodníková nepřehodila v oštěpu hranici 60 metrů a skončila šestá.

Cyklista Jan Bárta obsadil v silničním závodu s hromadným startem deváté místo. Po 180 kilometrech vyhrál Ital Davide Ballerini, na nějž český jezdec ztratil 41 sekund. Před čtyřmi roky v Baku získal Petr Vakoč bronz.

Český cyklista Jan Bárta. Ilustrační foto

Twitter

Čeští basketbalisté v disciplíně 3x3 postoupili do pondělního čtvrtfinále, v němž se utkají s Ruskem. Nejprve dnes prohráli s Lotyšskem 17:21, pak ale v přímém souboji o postup ze základní skupiny D porazili Turecko 22:13.

Hned po prvních zápasech skončil turnaj v judu pro Jaromíra Musila a Petra Ivana, kteří v kategorii do 81 kg prohráli s Robinem Pacekem ze Švédska respektive Shamilem Borchashvilim z Rakouska na ipon. Rovněž Miroslav Vacek v sambu prohrál hned úvodní duel a nepostoupil ani z oprav, což v osmičlenném pavouku znamenalo sedmé místo.