Rychlostní kanoista Martin Fuksa úspěšně vstoupil do Evropských her v Minsku. Český reprezentant dnes s téměř sekundovým náskokem vyhrál svou rozjížďku na trati 1000 metrů a postoupil přímo do středečního finále, ve kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z předešlých her v Baku.