Český šampion trumfl rychlost formule 1. Gasly jako navigátor jen zíral

Úžasný let, na jaký pilot z formule 1 rozhodně není zvyklý. Šonkův dvoumístný speciál má přece jen jiné parametry a dokáže svým pasažérům připravit zcela jiný zážitek, než na který je mladý jezdec trénovaný a zvyklý. Maximálka přes 400 km/h, motor 8,9 litru, ale hlavně kladné i záporné přetížení a ještě daleko větší, než co dokáže svým řidičům připravit monopost formule 1. Však také když Pierre Gasly vylézal z letadla, nebyl si úplně jistý, zda se hned vrhnout na připravené rozhovory, nebo si jen tak chvíli lehnout na zem a nechat nejdříve všechno přestat točit.

"Neskutečné! Právě jsem letěl s Martinem v neuvěřitelném letadle a byla to pro mě zkušenost úplně nového druhu," líčí Francouz. "Nejdříve jsme letěli nad okruhem a kopírovali ho, pak jsme dělali akrobacii. Většinu času jsem vůbec netušil, co se se mnou děje. Opravdu neskutečné. Je to nezvyk, protože nerad ztrácím nad věcmi kontrolu, ale Martin je mistr světa a do lepších rukou jsem se nemohl svěřit. Před letem jsem měl nějaký oběd a to asi nebyl nejlepší nápad, protože jsem při některých manévrech cítil, že mi není úplně dobře, ale i tak to bylo prostě neuvěřitelné," kření se Gasly.

Zároveň také přiznává, že takové přetížení ještě předtím nikdy nepocítil.

Co se to sakra děje...?

"Ve formuli jedna jsem zažil nejvíce 5,4 G, když jsem hodně těžce brzdil. Tady jsme měli 6,7 G nebo 6,8 G a tím, že je to pohyb ve 3D prostoru, se mě můj mozek ptal, co se to sakra děje. Jednou přetížení nad jednou ze zatáček bylo tak silné, jako by vás někdo udeřil do tváře. Je neskutečné, jak ostře dokáže letadlo manévrovat. Fakt nezapomenutelné," vypráví Gasly.

Martin Šonka netají, že závodníka z formule úplně nešetřil. "Hlavně doufám, že jsem mu ukázal, jak krásné létání je. Je zvyklý na nějaká géčka z formule, ale teď jsem mu ukázal ještě další level. Nebylo to pro něj jednoduché, protože je zvyklý a trénovaný na přetížení z jiných směrů, než zažil tady v letadle. Mnoho lidí si let na poprvé moc neužije, ale myslím, že Pierre ho zvládl bravurně a že si to i užil," kření se český šampion.