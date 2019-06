Po životním úspěchu sní český kavalír o show na Václaváku

Šermuje od svých devíti let, na životní úspěch si počkal do sedmatřiceti. „Je pravda, že dost kamarádů, s nimiž jsem šermoval, už skončilo, ale ještě tam je i pár o fous starších,“ usmívá se český kordista.

Tradiční olympijský sport má zapsaný v DNA, jeho tatínek byl šestý na mistrovství světa a Berana po celou kariéru trénuje.

„Šermovala i sestra, ale jako malí jsme dělali spoustu sportů, táta nás k ničemu nenutil. Kdybych chtěl někdy skončit, asi by ho to mrzelo, ale vzal by to v pohodě. I proto máme s tátou tak dobrý vztah,“ popisuje recept na už 28 let trvající rodinnou spolupráci.

Beran se po celou kariéru snaží propagovat šerm a jeho hodnoty, do čehož dokonale zapadá jeho olympijské gesto. „Ale řekl bych, že vzbudilo určitě větší ohlas mimo šerm, věřím, že u nás je to běžné, i když v té rychlosti šermíř kolikrát sám nemusí poznat, kam zásah dal,“ líčí.

Jiří Beran se svým kordem.

Augusto Bizzi

Velký ohlas měla i dubnová šermířská exhibice, kterou Beran v zaplněné hale v pražských Letňanech pořádal za účasti nejlepších světových šermířů. „Ti kluci si sami koupili letenky a dorazili, což nevím, jestli by se v nějakém jiném sportu stalo,“ usmívá se.

Nebránil by se uspořádat podobnou akci znovu. „Ale až tak třeba za pět let, protože je to nákladné. Líbilo by se mi třeba to uspořádat na Václaváku, v Itálii už jsem viděl finále turnaje v centru města,“ zasní se. „Hlavní je, když si to veřejnost může sama i vyzkoušet,“ říká a hřeje ho, že šerm nabírá na popularitě mezi dětmi.

„Když jsem začínal, kolikrát se spojovaly kategorie holek a kluků, aby nás bylo dost. Teď na turnajích dětí bývá kolem stovky, začínají s tím úplně malí prckové okolo osmi let, z toho mám velkou radost,“ pochvaluje si Beran.

Šermem žije

O členské základně má ostatně dobrý přehled, v hale nezřídka tráví celé dny. Když netrénuje, je v obchodu se šermířským vybavením, o kousek dál má architektonický ateliér s manželkou, která je momentálně na mateřské s jejich dcerou. „Jak je všechno u sebe, dá se to dobře skloubit. Mě baví všechno kolem šermu, pomáhat rodičům a dětem vybírat věci,“ líčí.

Teď se ale i v tropických dnech souká do šermířského obleku, aby za tři týdny byl připraven na mistrovství světa v Budapešti. „Maďarsko je šermířská velmoc, čekám, že bude plná hala,“ těší se.

Případným úspěchem by si vylepšil pozici ve světovém žebříčku, z něhož vede cesta na olympiádu do Tokia. Další variantou je postup s družstvem, nebo vítězství v kvalifikačním předolympijském turnaji, jako se mu to povedlo před hrami v Riu. „To vidím jako nejreálnější cestu, ale musím být nejlepším Čechem, abych na něj jel, což taky nebude snadné,“ ví.