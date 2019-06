Nadhazovačské eso jde do akce. Softbalistka Pecková chce dostat Češky na olympiádu

Bedlivě sledovala reprezentační kolegy na mistrovsví světa v Praze a Havlíčkově Brodě, které skončilo v minulém týdnu. A zaměřovala se zejména na Michala Holobrádka, elitního nadhazovače. Právě on vedl český tým na cestě do play-off.

„S Michalem jsme kamarádi, kecali jsme spolu často," směje se Pecková, kterou zajímalo hlavně to, jak zvládl tlak. Holobrádek totiž házel před více než tisícovým publikem. „Při prvním nadhozu byl prý trochu nervózní, ale pak už to bylo lepší. Nemám se toho bát. Všichni vědí, že do toho dáváme maximum. Musíme předvést to, co umíme," tvrdí nejlepší česká nadhazovačka.

V reprezentačních výběrech si připsala přes 100 vítězných duelů. Poslední dva roky se zdokonaluje na Tchaj-wanu a Novém Zélandu. Jejím domácím týmem jsou Žraloci Ledenice, kde se softbalem začínala. Specifičnost jejího nadhozu je v tom, že se při něm snaží hodně skákat dopředu.

„Je to přínosné, protože se blíže dostanu k pálkařce a snížím jí reakční dobu," popsala 22letá softbalistka. Její silné stránky jsou však také jinde. „Nejsilnější je v mentální odolnosti. Umí v situacích, kdy se to začíná hroutit, zabrat a vzít tíhu okamžiku na sebe. To je vlastnost, která není úplně běžná," míní Vojtěch Albrecht, trenér ženské reprezentace.

A jaká bude její vytíženost na domácím evropském šampionátu? To není zcela jisté. Například při mistrovství světa zasáhl Michal Holobrádek do každého utkání. Čeká něco podobného Peckovou?

„Veronika je naše klíčová hráčka na olympijskou kvalifikaci. Naším cílem je hrát na ME tak, abychom ji nepřetížili. Budeme se snažit využít maximální potenciál nadhazovačského kádru a ulevit jí," dodává Albrecht. Prostor tak určitě dostanou další nadhazovačky - Martina Bláhová a Adéla Linková.