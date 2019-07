Hotovo! Lions a Steelers si zahrají o titul v americkém fotbalu

V zámoří je z toho každoročně sportovní událost roku. Ceny reklamy i vstupenek na poslední zápas ligy amerického fotbalu, bitvu o Super Bowl, šplhají do závratných výšin. V Česku je to jinak, ale současná Paddock liga amerického fotbalu se pomalu dere v žebříčku sledovanosti výš a výš. A nyní je jasné, že do jejího finále postoupily favorizované týmy Prague Lions a Ostrava Steelers. Paddock Czech Bowl se bude hrát 20. července v Ostravě.