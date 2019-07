K titulu je blíže než v minulosti, toho musíme využít, říká před Czech Bowlem Dvorský

Potřetí v historii se v Ostravě bude rozhodovat o vítězi Czech Bowlu. A stejně jako v loňském roce se proti sobě postaví týmy z Ostravy a z Prahy. Po odchodu několikanásobných šampiónů Prague Black Panthers do rakouské ligy vyzvou loni stříbrní Ostrava Steelers v sobotu ve finále české ligy amerického fotbalu Prague Lions a budou usilovat o druhý titul domácího mistra.

Ten zatím jediný je už hodně fousatý. Získali ho v roce 1997 v prvním ostravském finále. „To jsem ještě ani nebyl na světě," směje se 22letý ostravský runningback Dominik Dvorský.

„Ale i tohle je velká motivace, která nás žene. Z týmu ten titul pamatuje jen Martin Wasserbauer, i pro něj to chceme vyhrát," připomíná Dvorský 52letého veterána Steelers. „Na trénincích nás žene, křičí na nás, že letos to je možná jeho poslední sezona. Takže musíme vyhrát teď, nebo nikdy. Je to velký motivátor," podotýká Dvorský.

Pražští Lvi mají už čtyři tituly. Ten poslední získali v roce 2006 a do finále se dostali po třech letech. S Ostravou mají v této sezóně kladnou bilanci. Potkali se v prvním zápase letošního ročníku Paddock ligy a zvítězili doma 7:0.

Vyhrajeme, má jasno Dvorský

„I v předchozích dvou letech nás na začátku sezóny dokázali porazit a my jim to pak v semifinále vrátili. Letos jsme s nimi semifinále nehráli, potkáme se až ve finále a myslím si, že to bude úplně stejné, jako minulé dva ročníky - vyhrajeme," má jasno Dvorský.

„Tento rok je po odchodu Panterů k titulu blíže a všichni si to uvědomujeme. Musíme toho využít. Máme více zkušeností, které zúročíme. A především hrajeme doma a diváci nás poženou," vypočítává výhody ostravského finále Dvorský.

Ostravané budou mít v sobotu na Městském stadiónu ve Vítkovicích i další motivaci navíc. Ze zámoří jim prostřednictvím sociální sítě přilétla zdravice a přání štěstí při Czech Bowlu od slavného týmu National Fotball League Pittsburgh Steelers.

„Nejprve jsem si myslel, že to je nějaký vtip. Ale nebyl. Měl jsem z toho normálně husí kůži. Je to velký závazek a motivace," říká Dvorský. Finále Czech Bowlu začíná v sobotu 20. července v 18.30 hodin na Městském stadiónu ve Vítkovicích.