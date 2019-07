České softbalistky rozehrají kvalifikaci o olympijské hry. V přípravě na ně házeli Američanky a muži

Tvrdá příprava je u konce. Teď už půjde o všechno. České softbalistky rozehrají v úterý 23. července kvalifikační turnaj o olympijské hry v Tokiu 2020. V Nizozemském Utrechtu nastoupí od 16:00 proti Francii. Ve skupině B vyzvou poté ještě Itálii a Botswanu. „Do přípravy jsme dali všechno. Snažili jsme se nasimulovat nadhozy od nejlepších soupeřek. Věřím, že vybojujeme historickou účast na olympijských hrách," prohlásil reprezentační trenér Vojtěch Albrecht. Ze základní skupiny postoupí dva nelepší do Super kola pro čtyři týmy. Vítěz a jediný postupující do Tokia vzejde ze vzájemných zápasů.

Do České republiky v závěrečné fázi přípravy přiletěly dvě Američanky z nejvyšší univerzitní Divize 1, na softbalistky házela také pětice mužů. Cílem bylo nasimulovat nadhozy Italky Grety Cecchetti, Nizozemky Evy Voortman a Britky Georginy Corrick – tedy nejlepších hráček na mistrovství Evropy v Ostravě. „Myslím, že se jim to dařilo velmi dobře. Kvalita, kterou jsme měli na tréninku, byla vysoká. Pálkařky měly velmi těžký trénink," popisoval kouč.

Softbalistky trénovaly od konce evropského šampionátu, kde skončily na čtvrtém místě, celkem pět dní. Pálkařky musely čelit více než pěti tisícům nadhozů. Během jednoho tréninku se švihalo na čtyřech stanovištích. „Tato forma finální přípravy je úplně nejlepší. Potřebovaly jsme, aby se trénink co nejvíce podobal zápasům. Bylo to opravdu náročné, i když na nadhozy od mužů jsem už byla zvyklá. Myslím, že skvěle nasimulovali to, co od nich trenér chtěl," doplnila reprezentační pálkařka Veronika Klimplová.

České nadhazovačky si zvykaly zejména na nové pravidlo, které bude platit v rámci olympijské kvalifikace. Během utkání budou mít mezi nadhozy dvacetivteřinový limit. Zvyknout si na to musí také Veronika Pecková, nejlepší česká nadhazovačka. V přípravě pomáhal českému týmu také speciální software, do kterého se nahrála data z evropského šampionátu.

„Z dat, který máme, už můžeme určit různé tendence a prvky, které se opakují. Hodnotu to má. Pálkařky budou vědět, co za určitého stavu soupeřky hází a nadhazovačky dostanou informace, jaké typy nadhozů dělá pálkařkám potíže," popisoval Albrecht.

Úvodní duel čeká na české softbalistky v úterý proti Francii. „O ní máme spoustu dat. Pokud vyhrajeme, do utkání s Itálií můžeme jít v klidu. Botswanu nikdo pořádně nezná," prohlásil trenér českého týmu. Z druhé základní skupiny by měly postoupit Nizozemky a Britky.