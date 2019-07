Paráda! Seemanová opět vylepšila český rekord a splnila limit pro olympiádu

Seemanová přesto zažívá v devatenácti letech šampionát snů. Z každého startu, který dosud v Koreji absolvovala, vytěžila nový český rekord. V neděli na kraulařské čtyřstovce a hned po ní pomohla rozjet k novému národnímu maximu štafetu na 4x100 metrů volný způsob. A v úterý přepisovala tabulky na dvousetmetrové trati hned dvakrát.

V ranní rozplavbě dohmátla v čase 1:57,32 a juchala nad postupem do semifinále z osmého místa. „Úročím tady povedený trénink, zapracovali jsme dobře na vyladění formy. Je to můj vrchol, a tak by to mělo vypadat. Samozřejmě by to mělo jít ještě dolů," doufala v další zrychlení.

Kraulařka Barbora Seemanová na MS na trati závodu na 200m.

ČSPS/Ivo Stejskal

A to skutečně přišlo, po boku hvězd Sjöströmové, Titmusové či Pellegriniové zastavila časomíru na hodnotě 1:57,16 minuty. „Hodně lidí říkalo, že dvoustovka bude závod tohoto mistrovství a hranice postupu do finále pod 1:57, to je fakt hustý. To je pro mě čas někde jinde. Takže jsem spokojená a jsem moc ráda za nový osobní rekord a splnění olympijského kvalifikačního limitu na téhle trati," poznamenala bez náznaku zklamání.

Postup mezi osmičku nejlepších unikl na kraulařské osmistovce Janu Mickovi, který v novém národním rekordu 7:48,93 min. obsadil desáté místo. Od postupu jej dělilo osm desetin. „Doufal jsem, že osobní rekord by na finále mohl stačit. Dal jsem do toho maximum, ubral téměř sekundu, a bohužel to nestačilo," mrzelo Micku, jehož hlavní disciplínou je patnáctistovka.