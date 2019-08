Velká pardubická už nejspíš našla hlavního sponzora

Dostih Velká pardubická nejspíš již našel hlavního sponzora. Měla by jím být Slavia pojišťovna, vyplývá to z pozvánky na tiskovou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek v Praze. Titulárního partnera měl dostih do loňského roku, čtvrt století ho sponzorovala Česká pojišťovna, potom spolupráci ukončila.