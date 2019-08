Setkání drobečků. Nejsilnější muž světa gratuloval k českému zlatu

Evropské hry měly na programu pět disciplín, ve všech se Tkadlčík dostal mezi nejlepší trojici, po sečtení všech výkonů bral zlato.

Pro mnohé nepředstavitelná fyzická zátěž. Tu si nenechal ujít nejsilnější muž světa Eddie Hall, který byl na této akci rozhodčím. Když mohl, také fandil, ví, jaký je tento sport dřina.

Kolik dáte kilo vy? Loglift: 130 kg na počet opakování

Archiv: Jiří Tkadlčík

"To mě samozřejmě nesmírně motivovalo, ukázat se před Eddiem, protože on je skutečná legenda. Myslím, že i díky němu jsem vydržel bojovat do poslední sekundy a dokázal tak zvrátit druhé místo, které mě provázelo nejen v závodě, ale vlastně už od World Cupu v Kazachstánu," připomněl Tkadlčík stříbrnou medaili ze Světového poháru.

Pár metráku na záda a jdi. Super yoke: 380 kg na 20 metrů

Archiv: Jiří Tkadlčík

Na fotce vedle Halla vypadal o dost drobnější. Aby ne, tento silák měří 190 centimetrů a váží téměř o šedesát kilo více než Tkadlčík. Jedenatřicetiletý Hall je prvním Britem, který byl v šestadvacetileté historii korunován nejsilnějším mužem světa. I díky svým výkonům si vysloužil přezdívku Beast. Zvednout 500 kilo v mrtvém tahu je neuvěřitelný výkon.

Pět disciplín v Rotherhamu 1. Deadlift: 290 kg na počet opakování Tkadlčík 10x 2. Loglift: 130 kg na počet opakování Tkadlčík 7x 3. Super yoke: 380 kg na 20 metrů Tkadlčík 14 sekund 4. Forward Hold: držení 25 kg kladiva Tkadlčík 35sekund 5. Loading race: přenášení pytlů 2x 120 kg na 20 metrů Tkadlčík 15 sekund

"10. července mi přišla od Davea Warena, organizátora Official Strongman, pozvánka na "Evropu" bez kvalifikace, prý k narozeninám. No, tak jsem poděkoval a letěl, přece to nenechám propadnout. Koketoval jsem s myšlenkou vyhrát letos Evropy dvě, ve dvou asociacích, protože mi to přišlo jako skvělá výzva a chtěl jsem zase vidět staré známé tváře," okomentoval Tkadlčík zlatou Anglii.

Zkuste si doma svoje lehčí kladivo. Forward Hold: držení 25 kg kladiva

Archiv: Jiří Tkadlčík

Pokud bude chtít splnit svou myšlenku, musí uspět ještě jednou. "Přesně tak. První titul mistra Evropy jsem získal, nyní chci 11. srpna v Přerově dobít i asociaci Ultimate Strongman, a dokázat, že v Evropě letos ve své asociaci kraluju," nedrží se při zemi český strongman.

Závod strongmanů střední váhy proběhne v Přerově, v Parku Michalov, pod organizací Strongman Czech U105, která má za sebou úspěšnou loňskou premiéru na moravské půdě, a sice World Championship, ale i letošní obdobu Světového poháru.

Nosili jste někdy pytel s pískem? Loading race: přenášení pytlů 2x 120 kg na 20 metrů.

Archiv: Jiří Tkadlčík