Tenisová nálož pro fanoušky a Bouček novou tváří ve studiu Ligy mistrů

Až do roku 2022 získala televize vysílací práva na tenisový okruh WTA. „Není pro nás důležitá jen česká stopa, také se snažíme zajistit vysílací práva na delší období," řekla v úterý na tiskové konferenci Anna Lenerová, manažerka obsahu O2 TV.

„Tato zpráva udělá všem tenisovým fanouškům velkou radost. Takové pokrytí turnajů nikde jinde nenajdou. Budu se snažit, abychom společně s diváky O2 TV slavili co nejvíce úspěchů," vzkázala česká tenisová hvězda Karolína Plíšková.

Libor Bouček, nová tvář O2 TV Sport.

O2 TV Sport

Televize O2 TV Sport začala vysílat před čtyřmi lety. Diváci mohli za tu dobu zhlédnout například 400 zápasů z české nejvyšší fotbalové soutěže, 500 utkání UEFA Champions League. Celkem bylo odvysíláno 6200 přímých přenosů, což je 14 000 hodin živého vysílání.

V následující sezoně O2 TV na své nové stanici odvysílá z anglické Premier League stovky přímých přenosů. Diváci se na Premier Sportu navíc dočkají i dalších dvou ostrovních soutěží – druhé nejvyšší anglické Championship a skotské Premiership. Pozadu nezůstane Liga mistrů.

„Ta přináší příběhy, které nejsou vždy ryze fotbalové. Poslední dva roky jsem si říkal, kdyby přišel jen náznak, skočím po tom. Člověk by měl dát v práci prostor také své vášni, já fotbal miluju, strašně se těším. Chtěl bych tu vydržet, než bude Sparta v Lize mistrů, takže napořád," odlehčil svůj nástup Bouček, který od roku 2012 působil tři roky jako hlavní tvář stanice Prima COOL, která vysílala přímé přenosy z prestižní Ligy mistrů.

Den Start vysílání Zápas Přenos Pátek 9.8. - 20:55 Liverpool – Norwich Živě Sobota 10.8. - 13:25 West Ham - Manchester City Živě Sobota 10.8. - 15:55 Crystal Palace - Everton Živě Sobota 10.8. - 18:25 Tottenham - Aston Villa Živě Sobota 10.8. - 20:30 Bournemouth - Sheffield Utd. Záznam Sobota 10.8. - 22:25 Watford - Brighton Záznam Neděle 11.8. - 14:55 Newcastle - Arsenal Živě Neděle 11.8. - 17:25 Manchester United - Chelsea Živě

„Česká fotbalová liga, to je největší porce, kterou vyrábíme. Nadále budeme vysílat studia, ze stadionů. Průměrná sledovanost je až 125 tisíc diváků," prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Čtyři roky O2 TV Sport

O2 TV Sport

Své místo bude mít nadále hokejová extraliga. V minulé sezoně televize nabídla 70 přenosů z nejvyšší české soutěže. "Byla to těžká zkouška vyrovnat se České televizi. Myslím, že jsme to zvládli se ctí. Pokračujeme, práva máme na další čtyři roky. Jsme rádi, že extraligu máme, vysíláme ji v pátek, v sobotu, plus máme magazín," řekl Kindernay.

Do konce léta zdarma

Z vlastní tvorby zůstává pořad Tiki-Taka, dále Česká ulička Michala Hrdličky, Ice Time. Svůj prostor dostane také OKTAGON MMA. „Popularita MMA neuvěřitelně stoupá, od poloviny září do poloviny listopadu budeme nabízet souboje žen," představil Kindernay MMA show, kde budou proti sobě bojovat Češky se Slovenkami.

Podle informací O2 TV dosáhla tato televize na 381 tisíc zákazníků a 900 tisíc aktivních zařízení. K tomu mohou fanoušci sledovat sportovní bitvy v 2250 hospodách a restaurací.

V pátek 9. srpna odstartuje v O2 TV stanice Premier Sport, která odvysílá nejlepší ostrovní fotbal včetně anglické Premier League. Operátor O2 umožní všem fanouškům sledovat přenosy na novém kanále až do konce léta zdarma.