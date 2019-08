Nejsledovanější, nejprestižnější, to je nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy - Velká pardubická. Poprvé se běžel 8. listopadu 1874. V pořadí 129. Velká pardubická steeplechase je vyvrcholením tuzemské překážkové sezony a do Pardubic láká jezdce a dostihové stáje ze zahraničí. V tomto roce je na programu 13. října.

Termín a startovní listina

Termín konání hlavního závodu Velké Pardubické je 13. října mezi 16:30 – 17:00 hodinou. Před tímto nejznámějším závodem se ještě koná sedm menších dostihů, první z nich startuje dopoledne v 11:30.

Jistotu startu má pouze vítěz předchozího ročníku. V roce 2018 se radoval z výhry Tzigane du Berlais v sedle s Janem Faltejskem. Ostatní žokejové musí projít kvalifikačními dostihy. Startovní listina bude zveřejněna 5. října.

Odměna? Vítěz získá 2 miliony korun

Na závodníky čeká 6 900 metrů dlouhá trať s více než třiceti překážkami. Mezi nejobávanější patří legendární Taxisův příkop, který se řadí mezi nejtěžší skoky na světě. Další obávané překážky jsou například Irská lavice, Popkovický skok, Francouzský skok, Hadí příkop, Velký vodní příkop, Zahrádky, Velký anglický skok nebo Havlův skok.

Účastníci Velké pardubické nebojují jen o slávu a vavříny, ale také finanční prémie. Za první místo organizátoři vyplatí v tomto roce 2 miliony korun. Za sedmé místo je vyplácena částka 150 tisíc korun.

Finanční odměny Velké pardubické 1. místo 2 000 000 Kč 2. místo 1 100 000 Kč 3. místo 700 000 Kč 4. místo 500 000 Kč 5. místo 350 000 Kč 6. místo 200 000 Kč 7. místo 150 000 Kč

Vstupenky na Velkou pardubickou 2019

Ceny vstupenek pro fanoušky se pohybují od 220 do 3800 korun. Na zlevněné vstupné 100 korun mají nárok studenti a mládež do 18 let. Vstupenky na stání budou k dispozici také na pokladnách v den konání 129. Velké pardubické steeplechase.

Kvalifikace na Velkou pardubickou 2019 I. kvalifikace na 129. Velkou Pardubickou 2019 - 25. května 2019 II. kvalifikace na 129. Velkou Pardubickou 2019 - 23. června 2019 III. kvalifikace na 129. Velkou Pardubickou 2019 - 10. srpna 2019 IV. kvalifikace na 129. Velkou Pardubickou 2019 - 7. září 2019

Rekordmanem v počtu vítězství Velké Pardubické je Josef Váňa starší, kterému se povedlo zvítězit osmakrát, z toho čtyřikrát s koněm Železníkem. Naposledy vyhrál v roce 2011.

Výsledky 128. Velké pardubické 1. Tzigane Du Berlais Jan Faltejsek 2. Hegnus Marek Stromský 3. Stretton Thomas Garner 4. Zarif Raffaele Romano 5. No Time To Lose Josef Váňa ml. 6. Ange Guardian Jiří Kousek 7. Bridgeur Jaroslav Myška 8. Vandual Lukáš Matuský 9. Nikas Andrew Glassonbury 10. Pareto Sertash Ferhanov 11. Ribelino James Best

Nový sponzor Velké pardubické

Česká pojišťovna po čtvrt století ukončila spolupráci jako partner dostihu a Velká pardubická tak musela řešit značný výpadek. Novým sponzorem se stala Slavia pojišťovna.