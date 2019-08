Potvrzeno: Velká pardubická našla hlavního sponzora. Na odměny ale pořád finance shání

Slavia pojišťovna se na tři roky stala titulárním partnerem Velké pardubické. Ve čtvrtek to oficiálně potvrdili zástupci pojišťovny a Dostihového spolku, pořadatele dostihů na pardubickém závodišti.

Potvrdily se tak informace z úvodu týdne, které spolupráci těchto subjektů avizovaly. Slavia pojišťovna střídá na pozici hlavního sponzora legendárního překážkového dostihu Českou pojišťovnu, která jím byla posledních 25 let. Letošní, 129. ročník (poběží se v neděli 13. října) ponese název Velká pardubická se Slavia pojišťovnou.

Částku, kterou se rozhodla podporovat slavný dostih, nezveřejnila. Spekulace, hovořící o sumě 1 200 000 korun, náměstek pardubického primátora a místopředseda představenstva Dostihového spolku Petr Kvaš odmítl. „Velkou jsme neprodali vůbec lacino. Našli jsme partnera, který nám pomůže, aby dostih mohl pokračovat s leskem jako doposud," uvedl Kvaš.

Zleva generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser, náměstek pardubického primátora a místopředseda představenstva Dostihového spolku Petr Kvaš a předseda představenstva SPG Group Pavel Sehnal.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Není to jenom o nějaké částce. Podílíme se také na části marketingového plnění, které souvisí s vlastním závodem. Dohromady tedy v řádu několika milionů korun. V následujících měsících budeme podporovat další aktivity. Spekulace nepovažuju za to, co je klíčové našemu novému spojení," řekl generální ředitel pojišťovny Slavia Karel Waisser.

I přes příchod nového hlavního partnera však Dostihový spolek nemá pokryté výdaje na odměny. V posledních letech na ně vynakládal kolem pěti milionů korun. „Máme úspory i další příjmové částky. Intenzivně na tom pracujeme," podotkl Kvaš.

Žokej Josef Váňa mladší na koni No Time To Lose během 128. Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Odchod České pojišťovny, která každoročně přispívala částkou mezi 7 a 9 miliony korun, znamenal pro Dostihový spolek značný výpadek. Ten se ještě zvýšil odchodem titulárního partnera závodiště, společnosti Agrofert.

Výpadek se pravděpodobně povede zacelit také případnou záštitou ministerstva zemědělství nad dostihem, o které se intenzivně jedná. Spekuluje se o částce 5 milionů korun, které by organizátor mohl použít na přípravy na čtyři kvalifikace a hlavní dostih.