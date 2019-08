Bitva siláků se blíží a slibuje brutální obtížnost

„Původně jsem měl rozjednáno až 15 závodníků, bohužel, sezona je letos velmi dlouhá a v kalendáři se vyrojilo velmi mnoho závodů, takže nemohou přijet všichni, které jsme oslovili. Z původního seznamu nejlepších 25 strongmanů Evropy (do 105 kg) mi rovnou odmítlo téměř 10 lidí pro zranění, pro velkou obtížnost a podobně. I tak to ale bude bitva! Za Českou republiku se představíme čtyři, dalších osm závodníků přiletí z Ukrajiny, Ruska, Rakouska, Finska, Švédska, Anglie a dalších strongman velmocí. Nebude to lehké," je přesvědčený organizátor a závodník Jiří Tkadlčík.

Pět disciplín organizátoři zvolili tak, aby byly komplexní a prověřily dokonale siláky ve všech aspektech. Slibují brutální obtížnost závodu a jedinečnou podívanou. Dvě hodiny po poledni vše vypukne.

Rok 2018

Soutěžní disciplíny 1. Super yoke 410kg / 15m, zpět odnést 130kg sandbag a vyložit na stůl (1,2m) 2. Jednoručka na maximum. Start na 90kg 3. Deadlift medley: 300kg axle bar, 320kg texas bar, 340kg elephant bar 4. Super medley: Atlas 130kg vyložit na stůl (1,2m), kufry 135kg na 15m, hussafel 145kg na 15m, deadlift 285kg / 1 opakování, loglift 135kg / 1 opakování 5. Viking press 160kg v kotoučích / počet opakování za minutu

"Nejvíce se těším na super medley, prověří totiž vše. Kdyby byl povrch parku k disciplínám příznivější, dal bych ještě k pozvedu 600kg pneumatiku a třeba tahání kamionu, bohužel oboje se do prostoru nevejde, i tak to ale bude neskutečná disciplína," těší se Tkadlčík, který minulý víkend získal titul mistra Evropy strongmanů ve váze do 105 kilogramů v anglickém Rotherhamu.

Evropské hry měly na programu pět disciplín, ve všech se Tkadlčík dostal mezi nejlepší trojici, po sečtení všech výkonů bral zlato. Akci si nenechal ujít ani nejsilnější muž světa Eddie Hall, který byl na této akci rozhodčím.

Nejsilnější muž světa Eddie Hall (vlevo) a Jiří Tkadlčík. Dedalift: 290 kg na počet opakování

Archiv: Jiří Tkadlčík