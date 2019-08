Nová výzva pro ledovou královnu Sáblíkovou

Ledová královna Martina Sáblíková má za sebou pořádnou letní výzvu. Ke společnému tréninku ji totiž vyzvaly zkušené hráčky amerického fotbalu. A trojnásobná olympijská vítězka se toho nelekla a šla do akce. Před mistrovstvím Evropy si tak Sáblíková zatrénovala s reprezentací ve flag fotbalu, který je bezkontaktní. A nevedla si špatně. "Nedokázala bych si ale představit, že by mě holky bránily na sto procent," smála se po nové zkušenosti.

Koncem srpna odlétají české reprezentantky ve flagu do Izraele na mistrovství Evropy. Na vrcholném turnaji letošního roku plánují bojovat o medaile. A tak si přizvaly na trénink nejspíš tu nepovolanějš osobuí, která má se získáváním cenných kovů nespočet zkušeností. Martina Sáblíková přijala výzvu a vyzkoušela si, jaké to je bránit soupeřku, nebo chytat míč od quarterbacka.

„Martina by dokázala vybruslit snad ze všech soubojů, má opravdu skvělý atletický základ. Neztratila by se v žádném sportu," neskrýval obdiv ke známé sportovkyni Martin Šindler, trenér českého reprezentačního týmu.

Rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková si vyzkoušela nový sport.

Lukáš Machala

Co přesně na Sáblíkovou čekalo? Nejprve atletická rozcvička na žebříku, poté vysvětlení, jak správně chytit šišatý míč. To se Sáblíkové okamžitě několikrát povedlo, byť pro nováčka nemusí jít o jednoduchou věc.

„Ze začátku to bylo složité, hlavně pochopit nacvičené signály. Pak už to celkem šlo, bavilo mě to," uvedla Sáblíková pro Svět sportu. Ten spolu s Českou asociací amerického fotbalu celou akci zorganizoval. Pořadatelé ušetřili rychlobruslařku tvrdých střetů, flag fotbal je totiž bezkontaktní verzí amerického fotbalu. Hráč je eliminován tehdy, když se mu stáhne vlajka zachycená u pasu. Takto je nahrazeno tvrdé složení hráče na zem, které je v americkém fotbale běžné.

Ledová královna Martina Sáblíková si vyzkoušela nový sport - flag fotbal.

Lukáš Machala

"O to více v tomto sportu rozhodují nacvičené signály a šikovnost s míčem. A samozřejmě atletičnost a rychlost. Proto bychom Martinu Sáblíkovou určitě braly," dodala s úsměvem Lenka Vavrisová, jedna z největších opor českého flagového týmu.

Ten se soustředí na konec srpna, kdy ho čeká mistrovství Evropy v Izraeli. V minulém ročníku české hráčky skončily na čtvrtém místě, v loňském roce se zase umístily na 9. místě na mistrovství světa v Panamě – byly však třetí nejúspěšnější evropský tým. „Pokaždé chceme medaili, nyní už to snad musí vyjít," přála si Vavrisová.