Finále mistrovství Evropy bude bez českých pětibojařek. O medaile budou bojovat tři Češi

Nedělní finále mistrovství Evropy se odehraje bez českých moderních pětibojařek. S nejvyššími postupovými ambicemi odjížděla do anglického Bathu Eliška Přibylová, kvůli nemoci však do kvalifikace ani nenastoupila. Karolína Křenková a Barbora Ciprová do finále neprošly.