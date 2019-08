Brokaři Lipták a Nýdrle bojují o Tokio: Nevzdáme to!

Střelec Tomáš Nýdrle se snaží probojovat na OH do Tokia.

Jak jste zatím spokojený s probíhající předolympijskou sezónou?

Lipták: Byl bych spokojený, ale účastnické místo v Tokiu mi pořád uniká o jeden nebo dva terče, už pětkrát v řadě. Sezoně chybí třešnička na dortu. Je třeba se trefit na správném místě v pravou chvíli. Raději bych pět závodů pokazil, ale šestý vyhrál a získal místo v Tokiu.

Nýdrle: Spokojený jsem nadmíru. Cením si titulu mistra světa, vždyť v individuálním závodě jsem první Čech, kterému se to povedlo. Hned za ním je stříbro z Evropských her. Ale má to smutný podtext, ani k jedné z těch medailí nebylo účastnické místo pro Tokio. V Lonatu se o ně na šampionátu nestřílelo, protože ve hře byla na mistrovství světa loni. V Minsku ho bral jen vítěz.

Sportovní střelec Jiří Lipták.

Ivana Roháčková

Štve vás to hodně, že k Tokiu pokaždé chyběl jen kousíček?

Lipták: Olympiáda je sen každého sportovce. Ale vědu z toho nedělám, i když šance ubývají. Do Tokia chci, ale když se to nepovede, nezastřelím se. Špička je velice široká, jenže účastnických míst pro olympiádu ubývá. Vyvolených je málo.

Nýdrle: Beru to vzhledem k sezoně jako nesplněnou povinnost, je to hořké, hezké vzpomínky to kazí, ale my to nevzdáváme!

Kolik šancí vám ještě zbývá?

Lipták: Už jen tři. Začínající Světový pohár v Lahti, zářijové mistrovství Evropy v Lonatu a příští rok Evropa v Paříži. Na zelenou kartu nebo žolíka, které uděluje světová střelecká federace, nevěřím. Ty dostávají většinou země, které nemají na Hrách zástupce. Na olympiádě se proto nikdy nesejde absolutní špička. Podle žebříčku se tam také dostat nemůžeme, protože Česko už po jednom místu v Tokiu má, v trapu ho trefil David Kostelecký a ve skeetu Jakub Tomeček. Jak těžké je Tokio vystřílet ukazuje příklad Tomáše. Mistr světa, stříbrný z Evropských her a olympiádu nemá jistou.

Nýdrle: Právě v Lonatu jsem získal světové zlato, střelnice mi sedí, tak snad... Na všech těch třech závodech se dává po dvou místech. Hodně Evropanů už je má, znamená to, že by mohla být v obou disciplínách třeba i za finále, páté nebo šesté místo. Spoléhat na to ale nebudeme.

Nezávidíte trochu kolegům, kteří už místo na olympiádě získali?

Lipták: Vůbec ne! Davidovi ho přeji, jsme kamarádi. Na Evropských hrách jsme byli ve finále oba, místo bylo jen jedno. David vyhrál, já byl čtvrtý. Pořád lepší, než kdybychom měli stříbro a bronz, ale kvótu plac, jak olympijským místům říkáme, získal někdo jiný.

Nýdrle: Klukům to přeji. Naopak to beru jako výzvu a motivaci.

Střílíte každý jinou disciplínu. Potkáváte se na závodech?

Lipták: Známe se dobře, než se vrátil do Jičína a přestoupil do královehradecké Dukly, stříleli jsme oba za brněnskou Kometu. Sleduji ho, vede si báječně. Oba jsme také myslivci.

Nýdrle: Už se moc nevídáme. Tím, že se na velkých akcích střílí trap jako první a skeet jako poslední, když se potkáme, tak většinou na letišti. Častěji se vidíme při závodech doma.

Jak byste dopadli, kdybyste si vyměnili disciplíny?

Lipták: Ve skeetu bych ho porazil. Mně ale lákalo zdolávat vyšší a těžší cíle, proto jsem si vybral trap (smích). Ale vážně. Tomáš střílí výborně všechny brokové disciplíny, viděl jsem ho v trapu a byl fakt dobrej. Umí i kulovou střelbu. Klidně si to s Tomášem rozdám.

Nýdrle: Já bych si na trap také věřil (úsměv). Bylo by zajímavé to zkusit.

Oba jste myslivci. Jakou máte nejcennější trofej?

Lipták: Asi muflona... V poslední době beru na posed syna, je to víc o koukání než střílení.

Nýdrle: Nic tak velkého, jako Jirka, jsem netrefil, ale za rok mám pětašedesát škodných lišek.