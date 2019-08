Arrows se chystají na obhajobu. Motivací jsou jim mistrovské prsteny

Baseballisté Ostravy postoupili do Czech Series přímo vítězstvím v základní části i nadstavbě a budou hrát finále posedmé, jejich soupeř Eagles Praha, kteří v semifinále vyřadili jednadvacetinásobné české mistry Draky Brno, se do finále naopak po sedmi letech vracejí. „Bude to těžký souboj dvou nejlepších týmů letošní Extraligy a myslím si, že diváci uvidí kvalitní baseball," řekl hrající asistent trenéra Arrows Ostrava Aleš Navrátil.

Ostravští baseballisté v loňském roce porazili ve finále Draky Brno 3:1 na zápasy a poprvé v historii ovládli nejvyšší českou soutěž. Výjimečný moment si připomněli na nedávném ceremoniálu, na němž úřadující šampióni dostali památeční prsteny. Ty jim předal například olympijský vítěz z Nagana hokejista David Moravec.

„Prsten není jen obyčejnou odměnou. Každému hráči připomíná jeho vynaložené úsilí, které ho dostalo na špičku žebříčku a motivuje ho motivuje, aby svůj úspěch opakoval. Prsten se nepředává pouze hráčům, ale i dalším lidem, kteří dopomáhali baseballovému úspěchu a stáli při něm. Doufáme, že nám prsteny přinesou štěstí ve finále extraligy," uvedl prezident Arrows Ostrava Radim Kepák.

První finálový zápas je na programu v pátek od 19 hodin na hřišti Arrows Ostrava a v obou týmech se představí řada nedávných mistrů Evropy do 23 let. V Ostravském týmu jimi jsou Matěj Satoria, Jakub Kubica a Radim Novotný, na druhé straně budou o premiérový titul pro Eagles Praha usilovat Šimon Blažek, Vojtěch Bužga a Marek Chlup.

Finále se hraje na tři vítězná utkání. První zápas se hraje dnes v Ostravě, série pak pokračuje v sobotu v Praze (19 hodin) a v neděli v Ostravě (18.30 hodin). Pokud nebude rozhodnuto, pokračuje se v pátek 23. srpna v Praze a případné rozhodující utkání se uskuteční o den později v Ostravě. „Máme titul z loňska, ale rádi bychom jej obhájili, protože druhý prsten za vítězství by byl moc fajn," pousmál se Navrátil.