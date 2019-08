Parádní trať a nabitá konkurence. Frintovou čeká obhajoba triumfu ve Varech

„Závodit doma je vždy příjemné. Podpora fanoušků je znát a proti zahraničním závodnicím je to jistá výhoda," přiznala Frintová s úsměvem na čtvrtečním setkání s novináři. „Současně je to ale svazující a určitě platí, co se často říká: že obhájit je těžší, než poprvé vyhrát," prohlásila.

Podle trojnásobné účastnice olympijských her je letošní startovní listina hodně nabitá a je znát, že probíhá hon za body v nominační bitvě o hry v Tokiu. „Progres v kvalitě startovního pole je patrný. Z mého pohledu je největší favoritkou letošní mistryně Evropy Beth Potterová, dohromady je tam ale patnáct holek s ambicemi na pódium," líčila Frintová.

Vedle nejzkušenější Frintové se v ženské kategorii představí Petra Kuříková, nedávno stříbrná na ME ve sprint triatlonu, Iveta Fairaislová a Tereza Zimovjanová. Mezi muži bude české barvy hájit trio Jan Čelůstka, Jan Volár a František Linduška.

Novinkou stadion v cíli

Triatlon bude hýbat lázeňským městem v západních Čechách již od pátku. „Začínáme pohárem žactva, v sobotu je na programu dětský duatlon a open závod pro širší startovní pole. Elita žen startuje v neděli v 10 hodin a muži mají start v 15 hodin," přiblížil časový program ředitel závodu Vladimír Malý.

Plavecká část závodu se odehraje tradičně na přírodním koupališti Rolava, poté startovní pole čeká 5kilometrový přejezd do centra města, kde závodníci absolvují sedm okruhů cyklistiky a následně čtyři okruhy na běžecké části.

Vendula Frintová při závodu SP v Karlových Varech.

ČTA

„Absolutní novinkou je triatlonový stadion s tribunou na Divadelním náměstí, kde závodníci projedou i proběhnou při každém okruhu a je zde i cíl," uvedl Malý, podle nějž si závod ve Varech vybudoval stabilní pozici v mezinárodním měřítku. „Dostali jsme se do pevného kalendáře SP, už nyní známe termín pro rok 2020. To je velké ocenění naší práce," doplnil.

Podle šéfa triatlonové asociace Antonína Bauera by mohlo vybojované renomé pomoci dostat do Česka i závod nejvyšší kategorie WTS, případně šampionát. „V budoucnosti bych rád, ideálně ve Varech, viděl závod ME. A snem je dostat k nám závod seriálu MS (WTS), v nejlepším případě finále. Je to o obrovských financích, ale pořadatelsky bychom na to měli. Jsem přesvědčený, že všechno se dá řešit," podotkl Bauer.