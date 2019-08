Maďarské vedro? Nic proti Tokiu! Doktor přivezl zprávy, kde budou Češi bydlet

Ve čtvrtek přiletěl do Szegedu, kde panuje horké počasí s teplotami přes třicet stupňů. Ale dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor si pochvaloval, jak je mu příjemně. Vrátil se totiž ze setkání šéfů misí rok před olympiádou v Tokiu, kde bylo horko jedním z hlavních témat.

„Vedro a vlhko tam je obrovské. Když vyjdete ven, jste hned zpocení. Kéž by tam bylo jako tady,“ rozhlížel se po Olympijském komplexu v Szegedu, kde se stal před 21 lety mistrem světa na dvoustovce.

„To je výjimečné místo, na kanoistiku sem chodí nejvíc diváků na světě. Rád se do Szegedu vracím,“ vykládal a pak už držel palce, aby si do olympijské výpravy připsal co nejvíc kanoistů a mohl jim tlumočit poznatky, které si z Japonska přinesl.

Budovu za lodí bude obývat česká výpravy při hrách v Tokiu.

Český olympijský výbor

Česká výprava už například ví, kde bude bydlet v olympijské vesnici, vybrala budovu na strategickém místě. „Na všechny strany to bude stejně daleko, asi 200 metrů do jídelny i na dopravní uzel. A s výhledem na moře,“ popisuje Doktor. Důležitý při výběru pro něj byl i dostatečný prostor pro lékařské zázemí a setkávání týmu.

Olympijská vesnice je v současnosti obehnaná lešením, ale Doktor neočekává, že by se výstavba nestihla včas. „Bylo by překvapení, kdyby v tomto ohledu nastal nějaký problém, Japonci jsou precizní,“ říká. Apartmány obývané sportovci budou po olympijských hrách rozprodány na byty.