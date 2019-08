Judista Petřikov na MS vypadl v druhém kole se světovou dvojkou

Judista Pavel Petřikov vypadl na mistrovství světa v Tokiu ve druhém kole. Zkušený český reprezentant ve váze do 66 kilogramů nejprve porazil po dvou minutách na ipon indického soupeře Džaslína Singha Sainiho, ale ve druhém duelu byl nad jeho síly nasazený Japonec Džoširo Marujama.

S druhým mužem světového žebříčku Petřikov prohrával na wazari. Snahu o vyrovnání v závěru soupeř využil k rozhodujícímu chvatu, kterým ukončil účinkování třiatřicetiletého českého judisty na světových šampionátech.

Petřikov startoval na MS podesáté a dopředu avizoval, že je to jeho poslední světový šampionát. Jeho nejlepším výsledkem zůstalo páté místo z předloňského turnaje v Budapešti, kdy ještě soutěžil ve váze do 60 kg. Po přestupu do šestašedesátky byl loni v Baku devátý.

Na šampionátu nastoupí ještě pět Čechů, největší medailové šance se přisuzují olympijskému vítězi Lukáši Krpálkovi v kategorii nad 100 kg. Ta je na programu v sobotu. Turnaj v kolébce juda je generálkou na olympijské hry, které se za rok uskuteční právě v hale Budókan.